Khronos finalise les extensions vidéo Vulkan pour le décodage accéléré de H.264 et H.265.

En avril 2021, le groupe de travail Vulkan de Khronos a publié un ensemble d'extensions provisoires, collectivement appelées "Vulkan Video", pour intégrer de manière transparente la compression et la décompression vidéo accélérées par le matériel dans l'API Vulkan. Aujourd'hui, Khronos publie des extensions finalisées qui intègrent les commentaires de l'industrie et exposent les fonctionnalités de base et de décodage de Vulkan Video pour fournir un décodage H.264 et H.265 entièrement accéléré.



Khronos publiera une série continue d'extensions Vulkan Video pour permettre des codecs supplémentaires et un encodage et un décodage accélérés. Ce blog est un aperçu général de l'architecture Vulkan Video et fournit également des détails sur les extensions finalisées et des liens vers des ressources importantes pour vous aider à créer vos premières applications Vulkan Video.



Introduction



Vulkan Video adhère à la philosophie de Vulkan qui consiste à fournir aux applications un contrôle souple et précis de la planification, de la synchronisation et de l'allocation de mémoire. En s'appuyant sur le cadre existant de l'API Vulkan, les extensions Vulkan Video permettent une utilisation efficace, à faible latence et à faible coût des ressources de traitement pour le traitement vidéo accéléré, y compris la distribution des tâches de traitement de flux sur plusieurs cœurs de CPU et sur le matériel de codage vidéo, le tout avec une portabilité des applications sur de multiples plates-formes et dispositifs allant des petits dispositifs intégrés aux serveurs haute performance prenant en charge Windows et Linux.



Aperçu des extensions vidéo Vulkan



Les GPU contiennent généralement un ou plusieurs moteurs d'accélération dédiés au décodage et au codage vidéo, indépendants des autres moteurs graphiques et de calcul. En fait, certains périphériques physiques peuvent ne prendre en charge que l'accélération du décodage et/ou de l'encodage vidéo. Par conséquent, Vulkan Video ajoute des files d'attente de décodage et de codage vidéo pour prendre en charge ces opérations vidéo.



Par ailleurs, le domaine des codecs vidéo est en constante évolution. Des outils de codage vidéo plus avancés et spécifiques à un domaine facilitent la compression et la décompression de la vidéo, ce qui conduit à de nouveaux codecs et extensions de codecs. Ainsi, Vulkan Video a été conçu pour être suffisamment flexible pour prendre en charge un large éventail de codecs existants et futurs. Pour ce faire, il inclut à la fois des extensions universelles "de base" qui devraient être utiles pour tous les codecs et des extensions spécifiques aux codecs qui ne sont utiles que pour un type de codec. La figure 2 décrit les extensions vidéo Vulkan ainsi que leur statut et leurs relations.



Cette version de Vulkan Video finalise les extensions suivantes :



- VK_KHR_video_queue : API communes pour toutes les opérations de codage vidéo.

- VK_KHR_video_decode_queue : API communes pour toutes les opérations de décodage vidéo.

- VK_KHR_video_decode_h264 : capacités et paramètres spécifiques au décodage H.264 (promu de EXT à KHR dans cette version finale).

- VK_KHR_video_decode_h265 : capacités et paramètres spécifiques au décodage H.265 (promus de EXT à KHR dans cette version finale).



Collectivement, les extensions ci-dessus permettent d'exposer l'accélération du décodage vidéo H.264 et H.265 via Vulkan.



Les extensions suivantes liées à l'encodage restent provisoires et devraient être finalisées en 2023, de même que les nouvelles extensions qui seront introduites pour les opérations de décodage VP9 et de décodage/encodage AV1 :



- VK_KHR_video_encode_queue : APIs communes pour toutes les opérations de codage vidéo.

- VK_EXT_video_encode_h264 : capacités et paramètres spécifiques au codage H.264.

- VK_EXT_video_encode_h265 : capacités et paramètres spécifiques au codage H.265.



Par exemple, une mise en œuvre Vulkan Video qui ne prend en charge que le décodage H.264 n'exposerait que le support des extensions VK_KHR_video_queue, VK_KHR_video_decode_queue et VK_KHR_video_decode_h264, et une application utiliserait les trois extensions ensemble pour effectuer des opérations de décodage H.264 sur ce périphérique cible.



L'API standard vkGetPhysicalDeviceQueueFamilyProperties2 peut être utilisée pour déterminer la prise en charge des opérations de codec, comme le décodage H.264, en enchaînant VkVideoQueueFamilyPropertiesKHR pour récupérer VkVideoCodecOperationFlagsKHR.



