ASUS annonce le mini PC PL64.



ASUS annonce aujourd'hui le Mini PC PL64, un mini PC industriel doté d'un design sans ventilateur et alimenté par un processeur Intel Core i7 de 12e génération (15 W). Chaque unité PL64 a été soumise à une batterie de tests de fiabilité, et la conception sans ventilateur garantit des performances optimales même à des températures ambiantes allant jusqu'à 50°C. Ce mini-PC est doté de deux ports LAN, dont un Ethernet 2,5 Gbps, de deux ports COM, de cinq ports USB, ainsi que d'un triple support d'affichage 4K à 60 Hz.







Le Mini PC PL64 utilise un nouveau design sans ventilateur, presque silencieux, qui minimise l'entrée de poussière dans le châssis pour prolonger la durée de vie du produit. Le design sans ventilateur et la prise en charge d'un processeur de 15 watts font du PL64 un produit idéal pour les applications industrielles où la fiabilité, la durabilité et le faible niveau de bruit sont primordiaux. Le système de refroidissement du PL64 dissipe efficacement la chaleur, permettant à ce mini PC d'être déployé dans des environnements chauds atteignant 50°C.







Émulation EDID et affichage virtuel



Le Mini PC PL64 est doté d'une émulation EDID (Extended Display Identification Data) et conserve le format d'affichage afin que le contenu affiché ne soit pas affecté même en cas de perte temporaire d'alimentation ou de problèmes de connectivité, ce qui le rend idéal pour l'affichage numérique. La PL64 peut également créer des écrans virtuels sans écran connecté. La technologie d'affichage virtuel permet d'accéder au système via un bureau à distance, sans affecter le contenu en cours d'affichage, ce qui permet à un administrateur de gérer le système hors site.



Résolution 4K et prise en charge de trois écrans



Le Mini PC PL64 peut être spécifié avec la carte graphique Intel Iris Xe (pour i5/i7) ou Intel UHD Graphics (pour i3/Celeron) pour afficher des vidéos et des images en 4K à 60 Hz. En outre, le PL64 peut prendre en charge jusqu'à trois écrans 4K via HDMI, ce qui en fait l'outil idéal pour les applications de signalisation numérique, de panneaux d'affichage et de publicité.



Deux ports LAN et COM



Deux ports LAN permettent aux utilisateurs de diviser les réseaux et d'assurer la redondance du réseau. L'un des ports prend en charge la technologie de mise en réseau 2,5GBase-T (2,5 G) pour des vitesses de 2,5 Gbps et des performances en ligne rapides. Les ports COM doubles prennent en charge les périphériques hérités tels que les scanners de codes-barres ou les imprimantes de reçus. Ces ports sont compatibles avec les normes RS-232, RS-422 et RS-485 pour une grande polyvalence.



Support WiFi 6E



Le Mini PC PL64 peut prendre en charge le WiFi 6E grâce à un module intégré en option qui permet une diffusion fluide des vidéos haute résolution, moins de pertes de connexion et des performances sans fil rapides dans les environnements denses, même lorsque le Mini PC PL64 est éloigné du routeur. En outre, le module fournit au Mini PC PL64 un canal supplémentaire à haute vitesse de 160 MHz.



Châssis compact, à montage mural



Le châssis de 0,81 litre du Mini PC PL64 ne mesure que 199,7 x 119,7 x 33,9 mm, ce qui lui permet de s'adapter aux espaces restreints ou aux installations de signalisation numérique ou de kiosques. Le PL64 est compatible avec les supports VESA et muraux pour des options de montage polyvalentes. La construction métallique durable du PL64 le rend également idéal pour une utilisation industrielle en intérieur, dans les kiosques, la signalisation numérique, les distributeurs automatiques, la surveillance, l'automatisation des usines et autres.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP