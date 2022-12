ASUS Republic of Gamers dévoile les éditions blanches de la Strix GeForce RTX 4090 et 4080.



ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd'hui les cartes graphiques Strix GeForce RTX 4090 et 4080 White Edition, disponibles pour les joueurs passionnés et les bricoleurs du monde entier. La série NVIDIA GeForce RTX 40, à la pointe de la technologie, a porté les performances à un tout autre niveau en offrant des tonnes de VRAM, plus de cœurs CUDA et un système de refroidissement surdimensionné qui reste presque silencieux même à pleine charge. Aujourd'hui, ASUS a le plaisir d'annoncer quatre nouvelles versions aux finitions blanches très attrayantes.







Les nouvelles cartes ROG Strix GeForce RTX 4090 White Edition et ROG Strix GeForce RTX 4090 OC White Edition offrent aux constructeurs avertis la possibilité d'égayer leur montage ou de coordonner la couleur avec d'autres périphériques ROG, tels que le ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White. Avec 16 384 cœurs CUDA et 24 Go de GDDR6X VRAM, ces cartes sont les bienvenues dans les rigs de simulation, les PC de streaming haut de gamme et les machines de production professionnelles.







Tout comme la ROG Strix GeForce RTX 4090 standard, la White Edition est une carte à 3,5 emplacements qui met l'accent sur les performances de refroidissement. Un cadre, une enveloppe et une plaque arrière en métal moulé sous pression assurent la rigidité de l'énorme chambre à vapeur et du dissipateur thermique qui offrent une surface de dissipation de la chaleur 30 % supérieure à celle de la ROG Strix GeForce RTX 3090. Sous une charge thermique de 500 watts, la chambre à vapeur fraisée brevetée du Strix GeForce RTX 4090 White Edition offre des températures inférieures de 5°C à celles d'une chambre à vapeur traditionnelle.







Les ventilateurs Axial-tech mis à niveau ont été épaissis et fournissent désormais un débit d'air supérieur de 23,8 % et une pression statique supérieure de 19,3 % à ceux de la génération précédente. Ces améliorations permettent à la carte de maintenir des températures de GPU et une acoustique similaires à celles du modèle de la génération précédente, malgré la puissance supplémentaire.



Les cartes ROG Strix intègrent également un grand nombre de fonctionnalités avancées à ces performances haut de gamme. Un feu arrière ARGB fonctionne avec Aura Sync pour offrir un éclairage personnalisé, tandis que deux connecteurs FanConnect II, un commutateur Dual BIOS et la technologie 0dB offrent aux utilisateurs la flexibilité et les performances nécessaires pour que la carte s'intègre parfaitement à leurs constructions.



Enfin, comme les autres cartes ROG, la Strix GeForce RTX 4090 White Edition est fabriquée via le processus de fabrication Auto-Extreme qui minimise l'intervention humaine, ce qui permet d'obtenir une qualité exceptionnelle et constante pour une fiabilité à long terme.



Jouez sans compromis



Les cartes ROG Strix GeForce RTX 4080 White Edition et ROG Strix GeForce RTX 4080 OC White Edition ont également rejoint la fête. Ces cartes partagent la même alimentation robuste, la même chambre à vapeur et le même design de ventilateur Axial-tech que la Strix GeForce RTX 4090, ce qui leur permet de déployer toute leur puissance sans transpirer. Les mêmes accoutrements RVB distinctifs et le même style ROG ornent les cartes, offrant aux constructeurs plus d'options que jamais pour donner vie à leur créativité. Avec ses 9 728 cœurs CUDA et ses 16 Go de GDDR6X VRAM, le ROG Strix GeForce RTX 4080 White Edition est un véritable GPU pour passionnés, capable de jouer en haute résolution et à un taux de rafraîchissement élevé, sans compromis.



TECHPOWERUP