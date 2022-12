EK sort les blocs d'eau PowerColor RX 7900 Red Devil.



Le premier bloc d'eau EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX pour un GPU de la série Radeon RX 7000, partenaire de l'AIB, vient de sortir. EK, le fabricant de matériel de refroidissement par eau haut de gamme, présente son bloc d'eau pour le nouveau PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 XTX. Le Red Devil conquiert en poussant implacablement sa puissance à la limite, ce qui fait du bloc d'eau EK-Quantum Vector² le partenaire idéal pour obtenir les meilleures performances et un bruit minimal. Il est toutefois recommandé de se référer au configurateur de refroidissement EK pour une compatibilité précise.







Ce bloc d'eau AMD Radeon Edition Vector² résout sans effort le problème de la production excessive de chaleur lors d'une charge élevée du GPU. Cette solution de refroidissement liquide refroidit la puce de calcul graphique, le module de régulation de tension, les contrôleurs de tension, la VRAM et les MCD de la carte graphique Red Devil Radeon RX 7900 XTX. Les nouveaux GPU Radeon RX 7900 XTX ont un MCD fabriqué dans un processus de pointe de 5 nm, permettant une amélioration de 54% des performances par watt. Bien que le GPU soit efficace, il consomme toujours plus d'énergie que la génération précédente. Son GCD de 300 mm² contient 165 % de transistors en plus par mm² que la génération précédente. Cela signifie que ces GPU comportent 58 milliards de transistors pour 61 TFLOPs de performance - une raison de plus pour les faire refroidir par eau.







EK-Quantum Vector² Red Devil RX 7900 XTX D-RGB - Nickel + Plexi



Contrairement aux autres blocs d'eau Vector², le moteur de refroidissement a été tourné de 90°, rendant les ailettes perpendiculaires au die, ce qui est optimal pour la conception en chiplet. Pour un delta optimal, le liquide de refroidissement circule d'abord sur la puce du cœur graphique, puis sur la puce du cache mémoire, ce qui permet à tous les MCD de recevoir un liquide de refroidissement à la même température.



Cette solution de refroidissement liquide comprend un bloc d'eau de la série Vector² et une plaque arrière en aluminium anodisé noir dans le même boîtier. Comme le reste des blocs d'eau de la série Vector², son apparence est dominée par des lignes droites minimalistes et la plaque arrière qui contourne le GPU pour couvrir le PCB dans son intégralité.



Un seul joint torique assure l'étanchéité entre la plaque de refroidissement et la partie supérieure du bloc d'eau, ce qui réduit le nombre de points de défaillance et donne confiance lors de la personnalisation et de la maintenance. Des couvercles magnétiques tactiles dissimulent les vis des bornes, ce qui permet de faire tourner la marque lorsque le GPU est inversé à l'intérieur du boîtier.



Le moteur de refroidissement Vector² combine la plaque à jet avec un insert en plexi usiné en 3D pour améliorer la distribution du flux et les performances thermiques. Il est basé sur la conception du moteur de refroidissement Open Split-Flow, qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau des GPU. Le moteur de refroidissement se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales.



Le nouveau bloc d'eau refroidit activement le GCD, la VRAM, les étages de puissance, les inductances, les contrôleurs de tension et les MCD. D'autre part, la plaque arrière refroidit passivement les points chauds du PCB à l'arrière du cœur du GPU, de la VRAM et du VRM (module de régulation de tension).



Le moteur de refroidissement Vector² mis en œuvre utilise un nouvel insert acrylique usiné en 3D pour améliorer la distribution du flux et les performances thermiques. La forme asymétrique de l'insert permet de distribuer un flux uniforme entre la première et la dernière ailette en cuivre, tandis que la géométrie de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et permettre des performances optimales même dans des scénarios de flux d'eau inversé.



L'éclairage LED D-RGB est déployé sur le bord le plus long du bloc d'eau pour une uniformité et une luminosité améliorées. Le circuit imprimé et les 17 diodes électroluminescentes sont dissimulés à l'intérieur d'une extrusion d'aluminium propre.



Ces blocs d'eau pour GPU ont une découpe spécifique qui vous permet d'utiliser l'outil multi-usage inclus pour découpler la sécurité PCIe sur la carte mère et débrancher facilement le GPU. Le même outil permet également de détacher le câble d'alimentation et de resserrer les standoffs plus facilement.



EK-Quantum Vector² Plaque arrière



Chaque bloc d'eau Vector² est livré avec une plaque arrière anodisée noire et usinée par CNC. Les plaques arrières comprennent également des vis de montage captives plaquées nickel pour remplacer les vis noires d'origine. Elle présente un nouveau profil en L qui entre en contact avec la base du bloc d'eau et entoure l'ensemble du GPU, augmentant ainsi la surface de refroidissement et offrant des performances encore meilleures. Cette connexion avec le bloc d'eau, dont le transfert de chaleur est bien plus efficace, permet d'augmenter encore les performances.



EK-Matrix7 Standard



Même si cette solution de refroidissement est un produit Special Edition sur mesure, il s'agit toujours d'un bloc d'eau de base EK-Matrix7.



Matrix7 standardise les dimensions des produits de refroidissement par eau, y compris la position et l'espacement des ports, ce qui rend l'assemblage des boucles de refroidissement par liquide plus facile et plus intuitif. Les blocs d'eau pour GPU EK-Quantum Vector² suivent la norme EK-Matrix7, s'intégrant parfaitement aux plaques de distribution EK-Reflection². Cela permet un alignement parfait des ports en position horizontale et verticale, ce qui signifie que l'on passe moins de temps à planifier la boucle et à plier les tubes, le résultat final restant une construction épique.



Maintenant disponible en précommande, le prix est de 259.90 euros, pour plus d'informations, visitez cette page : Cliquez ICI.



