Corsair K100 a un bug bizarre : il tape les mots tout seul !



Plusieurs propriétaires de Corsair K100 se sont plaints que le clavier mécanique produisait parfois du texte tout seul. Il s'agit parfois de mots que l'utilisateur a tapés quelques jours auparavant.







Plusieurs utilisateurs ont signalé un comportement étrange sur le forum d'aide de Corsair. Certains utilisateurs accusent un keylogger d'être à l'origine de ce problème. En général, ce type de logiciel est utilisé à des fins douteuses, comme le vol de mots de passe et d'autres informations sensibles avant d'être traitées et cryptées.



"Tous les deux jours, le clavier se met à taper tout seul de façon aléatoire pendant que je travaille sur le MacBook. Il semble généralement taper des messages que j'avais précédemment tapés sur le PC de jeu et il ne s'arrête pas tant que je ne débranche pas le clavier et ne le rebranche pas", a écrit l'utilisateur "brendenguy".



Cependant, Corsair a assuré à ses clients que le problème n'était pas dû à un enregistreur de frappe mais plutôt à un défaut logiciel du clavier lui-même. Des problèmes et des dysfonctionnements de la fonction d'enregistrement des macros sont à prévoir. Une mise à jour du micrologiciel devrait résoudre le problème.



"Les claviers Corsair n'enregistrent en aucun cas les entrées de l'utilisateur et n'ont pas la capacité d'enregistrer les frappes individuelles", a déclaré le représentant de Corsair.



"La fonction macro pourrait être activée par inadvertance et enregistrer les entrées du clavier, et potentiellement de la souris. Ces macros sont ensuite déclenchées et reproduisent les entrées à un moment ultérieur, ce qui est interprété à tort comme un keylogging. Nous sommes toujours en train d'enquêter sur la nature précise du problème avec nos clients", a déclaré le porte-parole de Corsair.



Ils ont également souligné que le problème n'est pas commun, en disant que sur des "dizaines de milliers" d'achats de K100, il n'y avait eu qu'un "nombre limité" de plaintes. Le fabricant est cependant en train d'examiner la question.



THE GURU3D