La mise à jour de Windows provoque des pannes d'écran bleu, voici une solution de contournement pour restaurer votre PC.



Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cette histoire : Microsoft a publié une mise à jour de Windows récemment, et elle provoque le redoutable écran bleu de la mort (BSOD) sur certains systèmes. Oui, c'est une histoire presque aussi vieille que Windows lui-même, mais Microsoft dit qu'elle enquête sur le problème qui affecte actuellement les systèmes Windows 10 après le Patch Tuesday de ce mois-ci. Heureusement, il existe une solution de contournement pour remettre votre ordinateur en état de marche.







Le problème découle d'une mise à jour surnommée KB5021233. Après son installation, certaines machines Windows 10 démarrent avec une erreur (0xc000021a), accompagnée d'un BSOD. Le problème vient d'un décalage entre les versions des fichiers de hidparse.sys dans les dossiers system32 et system32/drivers. Microsoft indique que cela "pourrait faire échouer la validation de la signature lors du nettoyage".



Le problème ne se produit que sur Windows 10, mais il semble affecter au moins de Windows 10 20H2 jusqu'au dernier Windows 10 22H2. Microsoft travaille sur un correctif et le publiera bientôt. Cela ne sert pas à grand-chose pour les personnes dont l'ordinateur est en panne suite à cette mise à jour. Vous pouvez toutefois résoudre le problème vous-même avec un peu d'imagination. Microsoft a fourni une procédure étape par étape pour éliminer la non-concordance des signatures.



Voici comment procéder :



1. Vous devrez entrer dans l'environnement de récupération de Windows.

2. Sélectionnez le bouton Troubleshoot (dépannage).

3. Sélectionnez le bouton "Démarrer les outils de récupération, de dépannage et de diagnostic".

4. Sélectionnez le bouton "Options avancées".

5. Sélectionnez le bouton "Command Prompt" et attendez que votre appareil redémarre, si nécessaire.

6. Votre appareil devrait redémarrer dans une fenêtre d'invite de commande. Vous devrez peut-être vous connecter à votre appareil avec votre mot de passe avant d'accéder à la fenêtre d'invite de commande.

7. Exécutez la commande suivante : xcopy C:windowssystem32drivershidparse.sys C:windowssystem32hidparse.sys (remarque, vous devez modifier ce chemin si Windows n'est pas installé sur le lecteur C)

8. Une fois la commande précédente terminée, tapez : exit

9. Sélectionnez le bouton "Continuer".

10. Windows devrait maintenant démarrer comme prévu.



Microsoft souligne qu'il s'agit de la seule solution de contournement à utiliser. Une tentative de résolution du problème, par exemple en supprimant hidparse.sys, causera plus de problèmes qu'elle n'en résoudra. Si vous n'avez pas encore installé la KB5021233 sur votre machine Windows 10, vous feriez mieux d'attendre qu'il y ait un correctif complet pour ce problème.



HOTHARDWARE