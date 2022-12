Yeston se déchaîne avec les cartes graphiques Radeon RX 7900 Sakura Series au thème de l'animation.



Yeston a enfin lancé ses tout nouveaux GPU Radeon RX 7900 de la série Sakura, qui présentent un thème d'anime dans un boîtier très coloré.







Yeston adopte un thème d'animation coloré pour les toutes nouvelles cartes graphiques de la série Radeon RX 7900 Sakura



Les nouvelles cartes graphiques Yeston Radeon RX 7900 SAKURA sont dotées d'une face avant amovible, permettant à l'utilisateur de retirer la plaque et de la remplacer par un nouveau design de plaque compatible. Ce concept utilise un concept que PowerColor essaie pour la prochaine série Red Devil, en ce sens que les sociétés permettent aux utilisateurs d'avoir plus de personnalisation à leurs constructions.







Cependant, PowerColor est bien différent puisque c'est la plaque arrière qui est au centre de l'attention, et non la plaque avant, comme la Yeston Radeon RX 7900 SAKURA. La société a publié plusieurs images sur son compte Weibo à partir du récent unboxing, qui a donné aux fans et aux utilisateurs une idée de la profondeur de la personnalisation que la carte graphique a.







La nouvelle carte graphique Yeston Radeon RX 7900 SAKURA présente trois ventilateurs dans son design, chacun d'une couleur différente (violet, sarcelle et rose). Elle utilise la technologie de refroidissement propriétaire SUGAR de la société qui utilise la dissipation de la chaleur. Yeston a également conçu un moule d'injection à plaque brillante et a créé l'un des rares boîtiers de carte graphique frappants qui s'écartent de la norme que nous verrions sur l'ensemble du marché des GPU. Les cartes graphiques Yeston Radeon RX 7900 Sakura sont recouvertes du nouveau thème Anime, y compris l'emballage.















Il y aura deux modèles dans la série de cartes graphiques Yeston SAKURA AMD - un basé sur l'AMD Radeon RX 7900 XT et un basé sur la variante XTX. La Yeston SAKURA RX 7900 XT sera vendue au détail pour 7399¥, et le modèle XTX pour 7999¥. Le taux de change pour les deux est égal à 1 060 $ et 1 147 $, respectivement. Les GPU Yeston se vendent généralement sur Taobao, et ne feront probablement pas l'objet d'une sortie mondiale.



