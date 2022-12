COLORFUL lance les casques de jeu iGame DNA Series.



COLORFUL Technology annonce le lancement des casques de jeu iGame DNA Series. COLORFUL a collaboré avec COLORFLY pour lancer la série iGame DNA, conçue pour offrir un son de qualité professionnelle aux jeux. Les casques de jeu COLORFUL iGame DNA sont dotés d'un son surround numérique virtuel 7.1 et d'un éclairage RGB. Il comporte également des haut-parleurs très avancés avec un diaphragme sophistiqué recouvert d'un polymère spécial en titane qui peut atteindre des hautes fréquences jusqu'à 40kHz. Cela permet aux casques de jeu iGame DNA de délivrer un son haute résolution d'une qualité exceptionnelle.







Design futuriste et sophistiqué



Les casques de jeu iGame DNA sont conçus pour s'adapter aux designs sophistiqués et futuristes de l'iGame. Les casques sont dotés d'un éclairage RVB qui s'inspire du rythme du son et de la respiration. COLORFLY, connu pour ses écouteurs intra-auriculaires, ses lecteurs multimédias et ses DAC/amplificateurs de qualité audiophile, a ajouté sa touche professionnelle aux iGame DNA Gaming Headsets pour sa courbe sonore et sa correction de tonalité - produisant une scène sonore équilibrée qui restitue le son du jeu tel qu'il a été enregistré par les ingénieurs du son.



Caractéristiques principales



- Changement de mode à l'aide d'un seul bouton : Le casque de jeu iGame DNA est doté d'un bouton dédié permettant de passer du mode Musique au mode Jeu. Le mode Gaming active le son surround virtuel 7.1 qui est avantageux dans certains genres de jeux.

- Éclairage RVB : Le casque est livré avec une variété d'effets lumineux RVB ainsi que des options de personnalisation via l'application iGame Center.

- Haut-parleurs 40 mm haute résolution : Le casque est équipé d'une paire de haut-parleurs avancés de 40 mm, le diaphragme sonore de chaque pilote est recouvert de titane polymère spécial, et la haute fréquence peut atteindre 40 kHz.

- Grille de guidage du son Arabesque : Le guide sonore des haut-parleurs utilise un motif Arabesque Arabisco. Cette grille unique minimise la résonance négative et crée un son plus équilibré et plus précis.

- Microphone anti-bruit amovible : Les casques iGame DNA sont équipés d'un microphone antibruit ENC omnidirectionnel. Il détecte et masque automatiquement les bruits de fond et amplifie efficacement la voix de l'utilisateur.

- Oreillettes magnétiques remplaçables : Le casque utilise des oreillettes magnétiques qui sont faciles à nettoyer et à remplacer.



Disponibilité



Les casques de jeu iGame DNA sont désormais disponibles auprès de vendeurs partenaires dans le monde entier, notamment Newegg et Aliexpress.



VORTEZ