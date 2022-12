Genesis lance les boîtiers PC Irid 505 v2 et Irid 503 v2.



Présentation des nouveaux boîtiers PC améliorés : Genesis Irid 505 v2 et Irid 503 v2. Une meilleure ventilation, un meilleur design et un filtrage amélioré pour une protection supérieure contre la poussière - ce sont les caractéristiques les plus importantes des nouveaux boîtiers PC Genesis : Les boîtiers de PC améliorés, Irid 505 v2 et Irid 503 v2, sont la réponse de la société à la demande croissante des utilisateurs pour des boîtiers de PC spacieux pouvant accueillir une nouvelle génération de CPU multi-core et des cartes graphiques très performantes.











La maille frontale plus épaisse des Genesis Irid 505 v2 et 503 v2 assure une meilleure filtration de l'air qui entre dans les boîtiers en un large flux grâce à sa conception frontale ouverte. Les ouvertures de 0,8 mm rendent la maille frontale plus restrictive en matière de poussière par rapport à d'autres filtres anti-poussière standard. De plus, il est très facile à nettoyer, par exemple avec un chiffon, sans avoir à démonter quoi que ce soit.







Les utilisateurs apprécieront certainement les nouveaux ventilateurs Genesis Oxal 120, installés dans les boîtiers Genesis Irid 505 v2 et Irid 503 v2 de base, non éclairés. Les ventilateurs offrent un flux d'air amélioré avec un filtrage restrictif de la poussière, ce qui permet d'abaisser la température à l'intérieur tout en maintenant le même niveau de bruit généré. Leur régime maximal est de 1300 tr/min, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour configurer le bon équilibre entre efficacité et fonctionnement. Le fabricant recommande de régler les ventilateurs à 80 % de leur vitesse maximale comme valeur optimale pour le travail quotidien.



Les ventilateurs Genesis Oxal 120 seront disponibles à l'achat séparément en 2023. De cette façon, les boîtiers Irid 505 v2 et 503 v2 pourront être étendus avec jusqu'à six ventilateurs supplémentaires. Par défaut, les boîtiers sont équipés de deux ventilateurs, un à l'avant (pour pousser l'air à l'intérieur) et un à l'arrière (pour pousser l'air à l'extérieur de l'ordinateur).



Les boîtiers Gensis Irid 505 v2 (full ATX) et 503 v2 (microATX) conservent toutes les autres caractéristiques d'un ensemble rarement disponible dans cette gamme de prix.



Ils comprennent :



Genesis IRID 505 (v2)



- Possibilité de monter un AIO 240/280/360 à l'avant (avec un refroidisseur "épais" également),

- Possibilité de monter l'AIO 240/280 en haut du support de la carte mère (sans toucher ses radiateurs et sa RAM),

- Possibilité de monter l'AIO 240 avec un refroidisseur "épais" au sommet du boîtier,

- Le refroidisseur d'air du CPU peut être aussi haut que 165 mm,

- Le GPU peut être aussi long que 380 mm (y compris les ventilateurs frontaux),

- Espace pour 5 SSD de 2,5" + 2 emplacements hybrides : 2,5"/3,5".,

- 4 ports USB sur le panneau avant : 2× USB 3.0 type A + 2× USB 2.0 type A,

- Nombreuses ouvertures en caoutchouc, emplacements pour cartes d'extension démontables.



Genesis IRID 503 (v2)



- Possibilité de monter l'AIO 240/280 à l'avant (avec un refroidisseur "épais" également),

- Possibilité de monter l'AIO 240/280 en haut du support de la carte mère (sans toucher ses radiateurs et la RAM),

- Le refroidisseur d'air du CPU peut être aussi haut que 163 mm,

- Le GPU peut être aussi long que 375 mm (y compris les ventilateurs frontaux),

- 2 emplacements pour des SSD de 2,5" + 1 pour un disque de 3,5" + 1 emplacement hybride : 2,5"/3,5,

- 3 ports USB sur le panneau avant : 1× USB 3.0 type A + 2× USB 2.0 type A,

- Ouvertures en caoutchouc, emplacements pour cartes d'extension démontables.



Les prix des Genesis Irid 503 v2 et 505 v2 sont fixés à 59.99 euros et 69.99 euros.



TECHPOWERUP