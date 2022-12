MONTECH lance la série TITAN Gold ATX 3.0 + PCIe Gen 5 PSUs avec Native 600W 12VHPWR.



MONTECH, l'une des principales marques de composants et de périphériques pour PC, annonce la série d'alimentations TITAN GOLD prête pour ATX 3.0 et PCIe Gen 5.0 (connecteur 12+4 broches 12VHPWR) ; essentielle pour la mise à niveau vers la nouvelle génération de GPU NVIDIA GeForce RTX 40. La TITAN GOLD utilise des composants de haute qualité tels que des condensateurs 105°C 100% japonais pour assurer une stabilité et une fiabilité optimales. Pour maintenir un fonctionnement silencieux, un ventilateur FDB (fluid dynamic bearing) prend en charge le mode zéro RPM dans les situations de faible charge. La TITAN GOLD est certifiée 80 Plus Gold et Cybenetics Gold et disponible en 750 W, 850 W, 1000 W et 1200 W avec des PDSF de 139 $US, 149 $US, 169 $US et 199 $US.







Le TITAN GOLD est prêt pour ATX 3.0 et PCIe Gen 5.0, ce qui est essentiel pour les GPU de la prochaine génération comme la série NVIDIA GeForce RTX 40. Le PCIe Gen 5.0 comprend le connecteur 12+4 broches 12VHPWR, qui est conçu pour mieux communiquer avec les GPU les plus récents et délivre jusqu'à 600 W, et est capable de gérer jusqu'à 200% d'excursions (pics de consommation). Équipé de condensateurs japonais de qualité supérieure à 100 %, d'une température nominale de 105 °C, tout en utilisant une technologie avancée de demi-pont, LLC et de redresseur synchrone (SR), le TITAN GOLD présente une excellente stabilité du signal et une grande efficacité énergétique. Elle utilise également une conversion DC-to-DC pour une régulation de tension serrée de 1,8% et minimise le bruit d'ondulation à moins de 18 mV, évitant ainsi les charges de puissance déséquilibrées.







Fonctionnement silencieux et efficace



La TITAN GOLD est équipée d'un ventilateur silencieux de 135 mm à palier dynamique fluide (FDB) avec un mode de rotation zéro jusqu'à ce qu'il atteigne une charge de 40%. Après quoi, le niveau sonore maximum de la TITAN GOLD atteint 27 dBA à 1400 RPM. La TITAN GOLD est également certifiée 80 Plus Gold et Cybenetics Gold pour une efficacité maximale de plus de 92%, pour des tests indépendants et la vérification de la faible consommation d'énergie et de l'efficacité supérieure de l'alimentation.











Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



Les MONTECH TITAN GOLD est garanti 10 ans et sont disponibles sur Amazon.



- TITAN GOLD 850 W : 149 Dollars,

- TITAN GOLD 1000 W : 169 Dollars,

- TITAN GOLD 1200 W : 199 Dollars.



TECHPOWERUP