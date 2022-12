PNY nous propose une nouvelle carte graphique pour les professionnels : La Nvidia RTX 6000 ADA (bulk).



La façon dont les gens travaillent est en train de changer radicalement, les équipes distribuées et les travailleurs à distance devenant la nouvelle norme. Les artistes sont confrontés à une demande sans cesse croissante de contenus différenciés et visuellement attrayants. Les concepteurs et les ingénieurs s'efforcent de créer des concepts plus complexes et plus efficaces dans des environnements où l'offre est très limitée. Les scientifiques, les chercheurs et les professionnels de la médecine sont confrontés à des défis incroyables qui nécessitent le développement rapide de solutions à l'échelle mondiale.



La génération NVIDIA RTX™ 6000 Ada est conçue pour répondre aux défis des flux de travail professionnels actuels. Construit sur l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, le RTX 6000 Ada combine 142 cœurs RT de troisième génération, 568 cœurs Tensor de quatrième génération et 18176 cœurs CUDA® avec 48 Go de mémoire graphique pour fournir la nouvelle génération de graphiques d'IA et des performances d'inférence pétaflopiques pour une accélération sans précédent des charges de travail de rendu, d'IA, de graphiques et de calcul. Les stations de travail RTX 6000 Ada-powered offrent ce dont vous avez besoin pour réussir dans l'environnement professionnel ultra-défi d'aujourd'hui.















Architecture NVIDIA Ada Lovelace



NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation est le GPU de station de travail le plus puissant, offrant des performances élevées de ray tracing en temps réel, de calcul accéléré par l'IA et de rendu graphique professionnel. S'appuyant sur les principales améliorations SM du GPU Ada Lovelace, l'architecture NVIDIA Ada Lovelace fournit plus de cœurs, des horloges plus élevées et un cache L2 plus grand pour plus de performances afin d'améliorer les opérations de ray tracing, les opérations de matrice tensorielle et les taux de trame avec DLSS 3.0.



Cœurs CUDA



Les cœurs CUDA basés sur l'architecture NVIDIA Ada Lovelace offrent un débit en virgule flottante en simple précision (FP32) plus de deux fois supérieur à celui de la génération précédente, apportant des améliorations significatives des performances pour les workflows graphiques tels que le développement de modèles 3D et le calcul pour les charges de travail telles que la simulation de bureau pour l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO). Le RTX 6000 Ada permet deux chemins de données primaires FP32, doublant ainsi le pic des opérations FP32.



Cœurs RT de 3e génération



Intégrant des moteurs de ray tracing de 3e génération, les GPU NVIDIA Ada basés sur l'architecture Lovelace offrent des performances de rendu de ray tracing incroyables. Une seule carte RTX 6000 Ada peut rendre des modèles professionnels complexes avec des ombres, des réflexions et des réfractions physiquement exactes pour donner aux utilisateurs un aperçu instantané. En travaillant de concert avec des applications exploitant des API telles que NVIDIA OptiX, Microsoft DXR et le ray tracing Vulkan, les systèmes basés sur la RTX 6000 Ada alimenteront des workflows de conception véritablement interactifs afin de fournir un retour immédiat pour des niveaux de productivité sans précédent. La RTX 6000 Ada offre un débit d'intersection rayon-triangle jusqu'à 2 fois plus rapide par rapport à la génération précédente.



Cores Tensor de 4ème génération



Spécialisée dans les opérations mathématiques de multiplication et d'accumulation de matrices d'apprentissage profond au cœur des fonctions de formation et d'inférence des réseaux neuronaux, la RTX 6000 Ada comprend des Tensor Cores améliorés qui accélèrent davantage de types de données et prennent toujours en charge la fonction de sparticité structurée à grain fin qui offre un débit plus de 2 fois supérieur pour les opérations de matrice tensorielle par rapport à la génération précédente. Les nouveaux Tensor Cores accéléreront les nouveaux modes de précision FP8. Les chemins de données indépendants en virgule flottante et en nombre entier permettent une exécution plus efficace des charges de travail utilisant un mélange de calculs et d'adressage.



PCIe Gen 4



La RTX 6000 Ada prend en charge le PCI Express Gen 4, qui offre une bande passante deux fois plus large que le PCIe Gen 3, améliorant ainsi les vitesses de transfert de données depuis la mémoire du CPU pour les tâches gourmandes en données comme l'IA et la science des données.

Mémoire GDDR6 plus rapide



Construit avec une mémoire GDDR6 de 48 Go offrant un débit jusqu'à 25 % plus élevé pour le ray tracing, le rendu et les charges de travail d'IA que la génération précédente. Le RTX 6000 Ada offre la plus grande empreinte mémoire graphique du secteur pour traiter les plus grands ensembles de données et modèles dans les applications professionnelles sensibles à la latence.



Moteur NVDEC de 5ème génération



Le NVDEC est bien adapté aux applications de transcodage et de lecture vidéo pour un décodage en temps réel. Les codecs vidéo suivants sont pris en charge pour le décodage accéléré par le matériel : MPEG-2, VC-1, H.264 (AVCHD), H.265 (HEVC), VP8, VP9 et formats vidéo AV1. L'encodage vidéo à 8K/60 sera réalisable pour le montage vidéo professionnel.



Moteur NVENC de 8e génération



NVENC peut prendre en charge les tâches d'encodage vidéo 4K ou 8K les plus exigeantes afin de libérer le moteur graphique et le CPU pour d'autres opérations. Le RTX 6000 Ada offre une meilleure qualité d'encodage que les encodeurs x264 basés sur des logiciels. Le RTX 6000 Ada intègre l'encodage vidéo AV1 qui est 40% plus efficace que l'encodage H.264 pour la vidéo 4K HDR. AV1 fournira une meilleure qualité à la même largeur de bande de débit binaire.



Code de correction d'erreur (ECC) sur la mémoire graphique



Répondez aux exigences strictes d'intégrité des données pour les applications critiques avec une précision et une fiabilité de calcul sans compromis pour les stations de travail.



Préemption graphique



La préemption au niveau du pixel offre un contrôle plus granulaire pour mieux prendre en charge les tâches sensibles au temps telles que le suivi de mouvement VR.



Préemption de calcul



La préemption au niveau de l'instruction permet un contrôle plus fin des tâches de calcul afin d'empêcher les applications à long terme de monopoliser les ressources du système ou de tomber en panne.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible dans le courant du mois de janvier 2023. Le prix est de : 11 379.90 euros.



