Mise à jour critique du firmware des SSD SATA Western Digital WD Blue SA510.







Western Digital annonce la disponibilité d'une mise à jour critique du firmware des SSD WD Blue SA510 SATA SSD c'est à dire les WD Blue SATA de troisième génération sorti en mai 2022.







D'après le constructeur, le SSD peut ne plus être reconnu par le système rendant son usage impossible et donc à priori les données définitivement perdues ! Western Digital ne précise pas si ce blocage du SSD intervient systématiquement après une certaine durée d'utilisation et une certaine usure de la mémoire flash ou bien uniquement dans certains cas de figure très particulier.



Quoi qu'il en soit, pour corriger ce problème, que Western Digital qualifie logiquement de critique, un nouveau firmware daté du 13/12/2022 est disponible en version 52020100 et peut d'ores et déjà être appliqué grâce à la boîte à outils logicielle Dashboard. Autant vous dire qu'il est primordial de faire la mise à jour dès que possible avant que le problème apparaisse !



Encore une fois, seuls les WD Blue SA510 SATA SSD 3rd Gen sont concernés par ce problème qu'ils soient au format boîtier 2.5"/7mm ou au format M.2 2280 et dans toutes les capacités (250 Go, 500 Go et 1 To). Leur numéro de modèle se termine par le suffixe 3B0A (2.5") ou 3B0B (M.2) et ils ont actuellement équipés du firmware 52008100 ou 52015100.



Les anciens modèles WD Blue PC SSD de première génération (1B0A/1B0B), WD Blue 3D NAND SATA SSD de seconde génération (2B0A/2B0B) ainsi que les WD Blue SN500/SN550/SN570 qui utilisent, eux, le protocole NVMe ne sont pas affectés par ce bug. Même chose pour les WD Green qui ne sont pas concernés.



SSD Western Digital WD Blue SA510 SATA SSD concernés par la mise à jour critique 52020100



- WD Blue SA510 SATA SSD 3rd Gen 2.5"/7mm Cased 250 Go (WDS250G3B0A),

- WD Blue SA510 SATA SSD 3rd Gen 2.5"/7mm Cased 500 Go (WDS500G3B0A),

- WD Blue SA510 SATA SSD 3rd Gen 2.5"/7mm Cased 1 To (WDS100T3B0A),

- WD Blue SA510 SATA SSD 3rd Gen M.2 2280 250 Go (WDS250G3B0B),

- WD Blue SA510 SATA SSD 3rd Gen M.2 2280 500 Go (WDS500G3B0B),

- WD Blue SA510 SATA SSD 3rd Gen M.2 2280 1 To (WDS100T3B0B).



Téléchargement



- Application Western Digital Dashboard 3.7.2.5/5.3.2.2 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



