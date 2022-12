Le chiffrement côté client fait son apparition dans Gmail et Google renforce la sécurité de ses services.



Ces dernières années et ces derniers mois, le respect de la vie privée et la sécurité sont devenus de la plus haute importance lorsqu'il s'agit de choisir et d'utiliser différentes plateformes en ligne. TikTok fait figure d'exception à cet égard, mais nous nous écartons du sujet. Dans le cadre de ce changement et, en fin de compte, de la quête de confidentialité du public, Google a annoncé le cryptage côté client pour Gmail, qui est disponible pour un test bêta pour les clients Google Enterprise et Education.







Vendredi, l'entreprise de Mountain View, en Californie, a annoncé qu'elle allait élargir l'accès au chiffrement côté client pour Gmail. Cela signifie que les données contenues dans le corps du courriel et les éventuelles pièces jointes sont "indéchiffrables par les serveurs de Google". Dans les faits, les utilisateurs de Gmail auront donc un contrôle total sur leurs données et leur contenu, à condition qu'ils gardent le contrôle de leurs clés de chiffrement et du service utilisé pour y accéder.























Pour bénéficier de la fonction de chiffrement côté client, les utilisateurs de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard peuvent s'inscrire à la version bêta avant la date limite du 20 janvier 2023. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que d'une couche de sécurité supplémentaire, car Google crypte déjà les données en transit et au repos entre et dans ses locaux, respectivement.



Bien entendu, ce nouvel ajout risque de susciter des réactions de la part des organismes chargés de l'application de la loi, à l'instar des préoccupations du FBI concernant les sauvegardes iCloud. Cependant, ce que fait Google n'a rien de terriblement nouveau, car les fournisseurs de messagerie électronique comme ProtonMail ont toujours proposé un cryptage côté client si vous le souhaitez. Par conséquent, il est probable qu'il n'y aura pas de véritable opposition et que les ajouts ne profiteront qu'aux consommateurs.



En fin de compte, nous sommes ravis de voir les améliorations apportées à la vie privée et à la sécurité grâce au cryptage. La défense en profondeur est une stratégie de cybersécurité couramment utilisée pour protéger les données, les informations personnelles et les actifs, qui peut être étendue à toutes les données que vous pouvez avoir dans un e-mail. Par conséquent, l'ajout par Google du cryptage côté client ajoute une couche supplémentaire à cette stratégie, ne faisant que renforcer les contrôles dont disposent les consommateurs sur leurs données et leur sécurité.



HOTHARDWARE