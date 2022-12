Les spécifications et les prix de la gamme de CPU AMD Ryzen 7000 Non-X sont dévoilés : Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 pour AM5.



Les spécifications et les prix définitifs de la prochaine gamme de CPU Ryzen 7000 Non-X d'AMD pour la plateforme AM5 ont été dévoilés.







La gamme de CPU AMD Ryzen 7000 Non-X n'est pas un mystère, nous avons vu les spécifications et les prix de ces processeurs dans des fuites précédentes, mais la dernière diapositive qui vient de Videocardz ne confirme pas seulement cela, mais aussi les puces contre lesquelles ces parties Zen 4 seront en concurrence. Comme toujours, le trio de processeurs utilisera l'architecture Zen 4 de 5 nm et sera une légère modification des UGS Zen 4 existantes.







Ce qui rend cette fuite si intéressante, c'est le fait qu'AMD a déjà listé les processeurs Intel non-K de la 13ème génération qui ne sont pas encore sortis, en regard de leurs puces Non-X. Le lancement de la gamme Intel est prévu pour le 3 janvier.



AMD Ryzen 9 7900 - 12 cœurs Zen 4 pour seulement 429 $ US



L'AMD Ryzen 9 7900 comprendra 12 cœurs, 24 threads et 76 Mo de cache (64 Mo L3 + 12 Mo L3) et sa vitesse d'horloge maximale atteindra 5,4 GHz. Le CPU sera vendu au détail à 429 $ US, soit une différence de 120 $ US par rapport au Ryzen 9 7900X. Alors que l'horloge de base reste à voir, l'horloge de boost voit une réduction de 200 MHz, mais compte tenu du prix, cette puce 12-core semble incroyable et je peux déjà voir beaucoup d'utilisateurs passer à cette puce Zen 4 12-core à moins de 500 $ US. AMD positionnera cette puce contre les processeurs Intel Core i9-13900 et Core i9-12900.



AMD Ryzen 7 7700 - Le champion du jeu à 8 cœurs à moins de 350 $ US



Ensuite, nous avons le Ryzen 7 7700 qui comprendra 8 cœurs, 16 threads, 40 Mo de cache (32 Mo L3 + 8 Mo L3), et une vitesse d'horloge maximale de 5,3 GHz. Le CPU sera vendu au détail à 329 $ US, soit une différence de 70 $ US par rapport au Ryzen 7 7700X vendu au détail à 399 $ US. Le Ryzen 7 7700 semble être cadencé à seulement 100 MHz de moins que le Ryzen 7 7700X, ce qui est impressionnant compte tenu de son budget énergétique de 65W. Le TDP final devrait tomber autour de 90-100W étant donné le multiplicateur 1,375x pour le PPT. Le Ryzen 7 7700 sera positionné contre les Core i7-13700 et Core i7-12700.



AMD Ryzen 5 7600 - Rendre AM5 abordable pour les constructeurs d'entrée de gamme



Enfin, nous avons l'AMD Ryzen 5 7600 qui dispose de 6 cœurs, 12 threads, 38 Mo de cache (32 Mo L3 + 6 Mo L2) et une vitesse d'horloge maximale de 5,1 GHz. Le CPU sera vendu au détail à 229 $ US, soit 70 $ US de moins que le Ryzen 5 7600X, vendu à 299 $ US. La fréquence d'accélération est inférieure de 200 MHz à celle de la puce 'X'. Le Ryzen 5 7600 sera positionné contre les processeurs Core i5-13600 et Core i5-12600.



Sur la base de ce qui précède :



- Ryzen 9 7900 12 Core- $120 US moins cher que le 7900X,

- Ryzen 7 7700 8 Core- 70$ US moins cher que le 7700X,

- Ryzen 5 7600 6 Core - 70 $ US moins cher que le 7600X.



Une chose qu'AMD commercialise avec ces puces est qu'elles seront fournies avec un refroidisseur de CPU Wraith Prism (Ryzen 9 7900 / Ryzen 7 7700) ou Wraith Stealth (Ryzen 5 7600). Maintenant, Intel fournira également ses processeurs Non-K de la 13ème génération avec ses tout nouveaux refroidisseurs de la série Laminar basés sur la spécification du TDP, donc les deux fabricants de puces auront une petite valeur ajoutée pour les utilisateurs grand public, mais nous suggérons toujours que les utilisateurs obtiennent des options de refroidissement après-vente s'ils ont le budget pour obtenir le maximum du processeur.





"AMD va regrouper ses refroidisseurs de CPU Wraith avec les puces Ryzen 7000 Non-X pour offrir une meilleure valeur aux utilisateurs grand public"



Dans l'ensemble, les puces semblent offrir les meilleures performances par rapport à la valeur du dollar sur la plate-forme AM5 et nous verrons également des cartes mères A620 moins chères d'ici le milieu de l'année 2023. Les processeurs AMD Ryzen 7000X3D 3D V-Cache seront également présentés au CES 2023 pour une présentation complète. Les processeurs Non-X arriveront sur les étagères des détaillants le 10 janvier 2022.



Spécifications du processeur de bureau AMD Ryzen 7000 Raphael :







