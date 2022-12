La mise à jour KB5021304 de Windows 11 teste le nouveau design de la recherche dans la barre des tâches.



La dernière mise à jour de Microsoft pour l'année KB5021304 est diffusée dans le canal bêta de Windows 11, avec un nouveau design de la recherche dans la barre des tâches et des améliorations de l'accès vocal.







Microsoft déploie la mise à jour KB5021304 de Windows 11 Insider Preview pour le canal bêta, qui est la dernière mise à jour pour cette année. Comme d'habitude, la mise à jour comprendra deux builds pour les Insiders, la build 22623.1037 avec le déploiement des nouvelles fonctionnalités, et la build 22621.1037 avec les nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.



La build 22623.1037 apporte de nombreuses améliorations à l'accès vocal, une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 qui permet aux utilisateurs de contrôler leur PC et de rédiger des textes en utilisant uniquement leur voix, sans avoir besoin d'une connexion Internet.



La nouvelle version rend plus facile et plus accessible l'interaction avec les commandes de l'interface utilisateur dont le nom contient des chiffres, comme dans l'application Calculatrice où vous pouvez désormais dire "Cliquer 5" pour saisir le chiffre 5. La version 22623.1037 a également introduit de nouvelles commandes pour effectuer diverses tâches, telles que l'ouverture et la fermeture d'applications, le déplacement du curseur dans les documents texte, et a corrigé les problèmes liés aux commandes d'accrochage qui accrochent une fenêtre à gauche ou à droite.



Microsoft teste également différents designs avec des coins arrondis pour l'aspect de la recherche dans la barre des tâches. Les initiés peuvent essayer cela en changeant le traitement de la recherche sur la barre des tâches dans l'application des paramètres en allant dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Éléments de la barre des tâches.







En dehors de l'accès vocal et de l'apparence de la recherche dans la barre des tâches, certains correctifs ont été apportés aux versions 22623.1037 et 22621.1037, et d'autres sont spécifiques à la première.



Voici la liste des corrections :



Corrections dans la version 22623.1037



[Barre des tâches et barre d'état système]



- Mise à jour des icônes de réglages rapides dans la barre des tâches lors de l'utilisation d'un lecteur d'écran. Ainsi, si vous mettez le focus sur chacune des icônes, les mots "état du système" ne sont plus mentionnés et l'icône est simplement indiquée (par exemple, au lieu de "état du volume du système", il est simplement indiqué "volume").

- Correction de quelques autres plantages d'explorer.exe liés aux récents changements de la barre des tâches.



[Gestionnaire des tâches]



- Nous avons corrigé le problème qui faisait que le Gestionnaire des tâches ne répondait plus lorsqu'on utilisait la boîte de recherche en haut du Gestionnaire des tâches.



Corrections pour les Build 22621.1037 et Build 22623.1037



- Nous avons corrigé un problème connu qui pouvait affecter le Gestionnaire des tâches. Certains éléments de l'interface utilisateur (IU) pouvaient s'afficher dans des couleurs inattendues. Certaines parties de l'interface utilisateur pouvaient ne pas être lisibles. Ce problème pouvait survenir si l'option "Choisissez votre mode" était définie sur "Personnalisé" dans la section Personnalisation > Couleurs des Paramètres.

- Nous avons corrigé un problème qui pouvait affecter le décryptage de l'interface de programmation de l'application de protection des données (DPAPI). Le décryptage de la clé privée d'un certificat pouvait échouer. Pour cette raison, les réseaux privés virtuels (VPN) et autres authentifications basées sur des certificats 802.1 pouvaient échouer. Ce problème a pu se produire lorsque vous avez crypté la clé maître DPAPI avec une valeur incorrecte.



Connaître les problèmes



[Recherche dans la barre des tâches]



- Les problèmes connus suivants s'appliquent uniquement aux utilisateurs de Windows Insiders qui ont reçu l'un des différents traitements pour l'affichage de la recherche dans la barre des tâches, comme mentionné ci-dessus dans cet article de blog :



- Il se peut que la boîte de recherche sur la barre des tâches ne s'affiche pas correctement et qu'elle présente des artefacts visuels.



[Gestionnaire des tâches]



- Le filtrage par nom d'éditeur ne correspond pas correctement à la page Processus.

- Certains services peuvent ne pas apparaître dans la page Services après l'application du filtrage.

- Si un nouveau processus est lancé alors qu'un filtre est défini, ce processus peut apparaître pendant une fraction de seconde dans la liste filtrée.

- Certaines boîtes de dialogue peuvent ne pas s'afficher dans le thème correct lorsqu'elles sont appliquées à partir de la page Paramètres du gestionnaire de tâches.

- La zone de contenu des données de la page Processus peut clignoter une fois lorsque des changements de thème sont appliqués dans la page Paramètres du Gestionnaire des tâches.

- La page des applications de démarrage dans le Gestionnaire des tâches ne liste aucune application pour certains Insiders. Si vous êtes concerné, veuillez utiliser Paramètres > Apps > Démarrage pour le moment.



Comment obtenir la nouvelle mise à jour



Pour télécharger la nouvelle mise à jour, vous devez vous inscrire dans le canal bêta en rejoignant le programme Windows Insider, ce que vous pouvez faire à partir de : Windows Settings > Windows Update > Windows Insider Program > Get Started.



Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez télécharger la mise à jour KB5021304 normalement à partir de l'écran Windows Update en cliquant sur le bouton Vérifier les mises à jour.



