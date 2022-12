La GeForce RTX 4070 Ti repérée sur Geekbench.



La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti fait sa première apparition sur Geekbench, où elle est évaluée à l'aide du test OpenCL, un jour seulement après que nous ayons pu voir les premiers modèles personnalisés de PNY.







Selon les résultats du test, la RTX 4070 Ti a obtenu un score de 214 654 points dans le test OpenCL de Geekbench 5, montrant une nette amélioration par rapport à la RTX 3070 Ti de dernière génération qui a un score OpenCL de 147 200 points dans la base de données Geekbench, soit 1,45X ou 45% plus rapide que son prédécesseur.







La RTX 4070 Ti présentée dans l'entrée Geekbench avait une mémoire de 12 Go, 60 unités de calcul et une fréquence maximale de 2730 MHz, ce qui est supérieur à la fréquence d'horloge de boost de 2610 MHz que Nvidia a révélé pour le modèle RTX 4080 12 Go (2610 MHz est également la même horloge de boost que PNY a révélé pour sa série RTX 4070 Ti VERTO).







Nvidia a déjà annulé le modèle RTX 4080 12GB après avoir été confronté à des réactions négatives concernant le schéma de dénomination qui, selon la société, prêtait à confusion, et maintenant le géant technologique le rebaptise RTX 4070 Ti, ce qui est plus logique compte tenu des grandes différences de spécifications par rapport au modèle RTX 4080 16GB.



La RTX 4070 Ti, basée sur Ada Lovelace, sera basée sur le processeur graphique AD104 et comportera 7680 cœurs CUDA, 12 Go de mémoire GDDR6X avec une largeur de bus de 192 bits, une vitesse d'horloge du GPU de base de 2310 MHz et une vitesse d'horloge de boost de 2610 MHz. La RTX 4070 Ti devrait être lancée en janvier, et il ne reste plus qu'à connaître son prix.







