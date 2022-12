Fortnite Winterfest 2022 offre aux joueurs ces 17 articles épiques gratuits à déballer dans le jeu.







C'est à nouveau cette période de l'année, celle où l'on donne, construit et détruit. C'est vrai, la fête de l'hiver de Fortnite est arrivée. Pour l'occasion, les joueurs pourront déballer de superbes objets de butin en jeu. Voyons tous les détails pertinents...







La dernière mise à jour du dernier chapitre du célèbre jeu de bataille royale a apporté des cadeaux pour les fêtes, mais pas de bottes. Il s'agit cependant de 14 cadeaux contenant 17 objets, dont des tenues, des enveloppes, des planeurs, des pistes de lobby, des sprays, des pioches, des contrails, des émotes, des émoticônes et des bling-bling. Ce sont quelques-unes de nos choses préférées ! Dans Fortnite, bien sûr. En plus de ces faveurs festives, il y a une liste assez lourde de changements et de mises à jour.



Mises à jour et changements dans Fortnite



Tout d'abord, le rallye de redémarrage de Fortnite est de retour. Le rallye de redémarrage est une série de quêtes en jeu à accomplir avec vos amis pour obtenir des cadeaux et des cosmétiques. Le rallye de redémarrage peut être joué dans les modes Battle Royale, Zero Build, Team Rumble ou dans les expériences créées par les créateurs. Vous pouvez consulter tous les détails du mode sur le blog officiel de Fortnite.







Ensuite, la version 23.10 contient une mise à jour pour Save the World, le jeu qui a été développé à l'origine pour Fortnite, puis réédité sous forme de modification. Le plus grand changement de ce mode est que les Husks respawn constamment, laissant peu ou pas de repos entre les vagues. Les nouvelles vagues ne commencent qu'après avoir éliminé suffisamment de Husks de la vague précédente. En faisant cela, les joueurs obtiendront un nouveau héros, Jingle Jess ! Il y a, bien sûr, des objets uniques supplémentaires sur le thème des fêtes avec cette partie de la mise à jour. Et bien d'autres choses encore dans les notes de mise à jour.



Mises à jour du mode Créateur



Enfin, le patch 23.10 comprend une mise à jour des modes créateurs. Les créateurs peuvent ainsi ajouter des spawners de vélos, le fusil ex-calibre et deux nouveaux consommables. Les créateurs peuvent même lier leurs œuvres au navigateur d'événements, ce qui permet encore plus d'interaction entre les joueurs et les créateurs. Un journal complet des modifications est également disponible.







Bien sûr, si votre préoccupation première est uniquement le Winterfest, nous ne vous en voulons pas. Le mode Battle Royale est le mode le plus populaire du titre, après tout. Donc, si vous voulez voir un aperçu de tout ce que vous pouvez débloquer pour Winterfest, vous pouvez vérifier les changements et comment obtenir vos articles juste ici.



