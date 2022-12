DEEPCOOL nous propose un nouveau watercooling AIO : Le LT720.



Le refroidisseur de CPU liquide haute performance DeepCool LT720 offre une forte puissance de dissipation thermique grâce à un radiateur de 360 mm, trois ventilateurs FK120 réglés avec précision et un couvercle multidimensionnel à miroir infini.























Accédez à une autre dimension



La surface miroir infinie tridimensionnelle se dévoile sous le couvercle supérieur et offre une nouvelle expérience visuelle grâce à une réflexion géométrique multi-facettes.



Une nouvelle ère de DeepCool



Pompe à eau haute performance intégrée de 4ème génération qui optimise les performances de refroidissement grâce à :



1. La conception améliorée des microcanaux assure un flux optimal du liquide de refroidissement.

2. Puissant moteur d'entraînement triphasé jusqu'à 3100 TPM.

3. Base en cuivre massif épais avec une correspondance sans faille.



Puissance sans égal



Optimisez le potentiel de refroidissement grâce aux ventilateurs DeepCool FK120 qui sont équilibrés à la perfection conjuguant performances et efficacité opérationnelle. Le châssis robuste et les roulements à fluide dynamique offre une stabilité remarquable et durable.



500-2250 TPM

- Gamme PWM dynamique.



85.85 CFM

- Débit d'air remarquable.



3.27 mmAq

- Pression statique élevée.



≤32.9 dB(A)

- Niveau sonore à pleine charge.



Synchronisez votre configuration grâce aux effets d'éclairage RVB



Coordonnez vos couleurs grâce au logiciel RVB pris en charge et à la synchronisation de la carte mère pour l’accès au contrôle des différents effets d'éclairage qui correspondent au reste de votre configuration.



Simplicité et sécurité



Le procédé d'installation est intuitif et simple à utiliser, garantissant un ajustement et une pression corrects sur n'importe quelle plateforme. Les supports nouvellement conçus sont noircis et dissimulés lors de leur installation sur votre système.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 26 décembre 2022. Le prix sera de : 189.90 euros.



