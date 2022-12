EVGA nous propose une nouvelle alimentation : La SuperNOVA 650 G5.



L'alimentation PC EVGA SuperNOVA 650 G5 est 100% modulaire, bénéficie d'un haut rendement énergétique (80PLUS Gold) et fonctionne silencieusement grâce à un ventilateur de 135 mm. Elle est en outre équipée de la fonctionnalité EVGA ECO Intelligent Thermal Control System.















L'EVGA SuperNOVA G5 rejoint les rangs de l'élite des alimentations EVGA 80 PLUS Gold. En tant que successeur de la série primée G3, les alimentations G5 continuent de repousser les limites avec les dernières certifications et les normes Intel de mise sous tension. Avec la certification 80 PLUS Gold, un design de câble entièrement modulaire, des condensateurs 100 % japonais et un ventilateur ultra-silencieux de 135 mm à paliers Fluid Dynamic avec mode EVGA ECO, ces alimentations sont conçues pour la performance et le silence.



Le système de contrôle thermique intelligent EVGA ECO élimine le bruit du ventilateur à des charges faibles à moyennes. Garantie EVGA de 10 ans imbattable et support client EVGA inégalé. Les condensateurs 100% japonais garantissent une fiabilité à long terme. Ventilateur à paliers à dynamique fluide pour un fonctionnement ultra-silencieux et une durée de vie accrue.



Entièrement modulaire pour réduire l'encombrement et améliorer la circulation de l'air. Certifié 80 PLUS Gold, avec une efficacité de 91% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) ou plus sous des charges typiques. Des protections très résistantes, notamment la protection contre les surtensions (OVP), la protection contre les sous-tensions (UVP), la protection contre les surintensités (OCP), la protection contre les surpuissances (OPP), la protection contre les courts-circuits (SCP) et la protection contre les surchauffes (OTP). Conception de la pince active +DC à DC pour un fonctionnement efficace.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible dans le courant du mois de décembre 2022. Le prix sera de : 89.90 euros.



EVGA