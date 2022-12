ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le TUF VG32AQA1A.



Le TUF Gaming VG32AQA1A est un moniteur de gaming WQHD (2560 x 1440) de 31,5 pouces avec un taux de rafraîchissement en overclocking de 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour un gameplay extrêmement immersif. Il est doté des technologies exclusives ELMB (Extreme Low Motion Blur) et AMD FreeSync™ Premium pour éliminer les images fantômes et les décalages. En outre, il est doté de la technologie High Dynamic Range, prenant en charge le format HDR10 et des couleurs plus vraies que nature.



















Caractéristiques clés pour jouer



Le TUF Gaming VG32AQA1A offre des images à couper le souffle sous tous les angles. Le taux de rafraîchissement incroyable en overclocking de 170 Hz élimine les effets de flou et la latence. Vous profiterez ainsi de parties fluides et aurez une longueur d'avance avec les jeux de fps, de course, de stratégie en temps réel et sportifs. Ce taux de rafraîchissement ultrarapide vous permet de jouer avec les paramètres visuels réglés au niveau le plus élevé et de réagir instantanément en fonction de ce qui se passe à l'écran afin d'être le premier à appuyer sur la gâchette.



La technologie FreeSync Premium d’AMD prise en charge par les ports DP et HDMI offre des taux de rafraîchissement variables pour une faible latence, une absence d’effets saccadés et de décalages tout en jouant.



Performances des couleurs



Le TUF Gaming VG32AQA1A tire parti de la technologie HDR pour offrir des couleurs plus vives et des niveaux de contraste plus élevés que les moniteurs traditionnels.



Fonctionnalités de gaming exclusives



La technologie ASUS ELMB (Extreme Low Motion Blur) offre un temps de réponse d’une milliseconde (MPRT) pour éliminer les effets de bavure et de flou. Elle rend les objets en mouvement encore plus nets, le gameplay devenant plus fluide et réactif.



La technologie ASUS Variable Overdrive intégrée permet à l’écran de modifier de façon dynamique son paramètre d’overdrive alors que la fréquence d'images fluctue, garantissant ainsi des résultats optimaux pour n'importe quel jeu. Vous pouvez choisir l’intensité de cet effet global et le moniteur se chargera du reste.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible à partir de : 22 décembre 2022. Le prix sera de : 329.90 euros.



