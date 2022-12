Pourquoi il n'y a pas encore de cartes MSI Radeon RX 7900 et quand elles arriveront enfin.



MSI peut être une marque étrangement polarisante. L'entreprise fabrique des produits de qualité, mais pour une raison ou une autre, MSI a tendance à être une marque que l'on aime ou que l'on déteste. Si vous êtes un membre inconditionnel de l'Armée du Dragon, vous vous êtes peut-être demandé où sont les nouvelles cartes Radeon de MSI. Eh bien, la réponse est qu'elles n'existent pas. Pour l'instant.







Lorsque AMD a lancé sa série de cartes graphiques Radeon RX 7900 le 13 décembre, MSI était notablement absent de la liste des fournisseurs proposant des cartes basées sur le GPU Navi 31. Nous avons vu des photos de cartes Gigabyte, ASRock et Powercolor avant le lancement, et nous avons examiné une carte XFX (elle est assez bonne). (Elle est plutôt bonne.) Alors que se passe-t-il avec MSI ?







Certaines personnes ont lancé une méchante rumeur selon laquelle MSI n'avait pas prévu le SKU en raison de son absence au lancement. Et ce, malgré le fait que MSI ait sous-titré l'annonce faite par AMD le jour du lancement avec un simple message "Disponible bientôt ! Les rumeurs ont pris une telle ampleur qu'un certain Andreas Schilling est allé directement à la source et a demandé à MSI ce qu'il en était.



Il s'avère que - du moins selon Andreas - MSI a choisi de ne pas s'occuper des modèles "Made by AMD" et de passer directement à ses propres cartes personnalisées. La plupart, voire la totalité, des conceptions qui sortent actuellement sont basées sur les PCB de référence d'AMD, et cela inclut même certaines cartes qui sont livrées avec trois connecteurs d'alimentation à 8 broches.







Selon M. Schilling, les GPU basés sur le Navi 31 de MSI feront leurs débuts au premier trimestre de l'année prochaine. Compte tenu de la déclaration de MSI " bientôt disponible ", nous ne serions pas surpris que la société les présente au CES. Nous sommes impatients de voir ce que Navi 31 peut faire sur un PCB entièrement personnalisé, et nous allons donc essayer de mettre une des cartes de MSI sur le banc.



HOTHARDWARE