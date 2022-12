Les détails du PCB et du VRM des cartes mères Intel B760 de MSI sont dévoilés : Tomahawk, Mortar, ITX EDGE.







MSI présente une toute nouvelle gamme de cartes mères B760 qui prendront en charge les processeurs Non-K de 13e génération d'Intel. Ces nouvelles cartes mères offriront une alimentation améliorée et un tout nouvel ensemble de fonctionnalités.







Trois cartes mères Intel B760 de MSI sont dévoilées : Détails sur les VRM et les PCB des Tomahawk, Mortar et ITX Edge de nouvelle génération



La gamme de cartes mères Intel B760 de MSI comprendra plusieurs options DDR5 et DDR4. Notre fuite se concentre sur les modèles ATX Tomahawk, mATX Mortar et mITX EDGE. Ces trois cartes mères présentent de toutes nouvelles caractéristiques et un léger rafraîchissement par rapport aux modèles existants, alors entrons directement dans les détails.







Hier, nous avons vu apparaître la carte mère MSI MPG B760 Tomahawk WIFI DDR4. La carte est équipée d'un design VRM à 12+1 phases (75A) qui est alimenté par deux connecteurs à 8 broches. La carte dispose d'un emplacement PCIe Gen 5.0 x16 et d'un emplacement PCIe 4.0 x4. Il y a également trois slots M.2 qui sont classés PCIe Gen 4.0 x4. Les quatre slots M.2 ont des dissipateurs thermiques et nous pouvons également noter des dissipateurs thermiques extra larges sur les VRMs.







Ensuite, nous avons la carte mère MSI MAG B760 Mortar WIFI qui est livrée avec une alimentation 12+1 Phase similaire qui utilise des MOSFETs Dr.MOS 75A. Le CPU est alimenté par un double connecteur à 8 broches et la carte mère est également dotée de quatre emplacements mémoire DDR5/4. Comme il s'agit d'une carte mère mATX, il y a deux emplacements M.2 Gen4 tandis que les emplacements PCIe comprennent un emplacement PCIe Gen 5.0 x16, un emplacement Gen 4.0 x4 et un emplacement Gen 3.0 x1.







Enfin, nous avons l'option mITX, la MSI MPG B760 ITX Edge qui est livrée avec un design VRM 8+1 phase (90A) qui reçoit l'alimentation par un seul connecteur 8 broches. La carte mère dispose de deux emplacements DIMM DDR4, d'un emplacement PCIe Gen 5.0 x16 et d'un emplacement M.2. Cette carte mère devrait constituer une solution ITX de niveau économique pour les constructeurs de PC SFF. Ces trois cartes mères seront lancées au cours de la première semaine de janvier, alors restez à l'écoute pour obtenir plus d'informations sur les prix et la disponibilité dans les jours à venir.



