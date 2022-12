KINGSTON : Avec le RGB, un PC Gaming à son image !



Il s’impose sur tous les composants, de la RAM au clavier, en passant par la carte mère, le ventilateur ou la souris. Il, c’est l’effet RGB qui va permettre aux gamers de personnaliser encore plus leurs installations. À l’heure où le gaming s’est démocratisé, il n’est plus question de s’afficher avec un set-up classique, bien au contraire !



L’éclairage RGB (pour Red, Green, Blue) va permettre d’illuminer n’importe quel PC, du moment qu’il en est équipé, de près de 16 millions de combinaisons de couleurs basées sur les trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Ne pouvant régler qu’une seule couleur à la fois, il s’oppose à l’ARGB (Addressable RGB) qui, plus avancé, va permettre, lui, de gérer chaque LED. Grâce à l’ARGB, il est possible d’afficher une très large variété de couleurs et de lui ajouter de nombreux effets comme le rebond, l’arc-en-ciel ou la respiration. Bien que désormais la quasi-totalité des cartes mères sont équipées de connecteurs ARGB 5V et RGB 12V, il faut toutefois vérifier la compatibilité de tous connecteurs RGB qui seraient branchés afin d’éviter les risques de court-circuit.



Aujourd’hui, tous les fabricants disposent de leur propre programme de personnalisation, ce qui pourrait obliger les gamers à jongler d’une application à l’autre. Il est donc indispensable de garder cela en mémoire au moment du montage du PC, car certaines pourraient entrer en conflit et donc empêcher les bonnes synchronisations. Un logiciel comme le Kingston FURY CTRL va ainsi permettre de contrôler effets et motifs lumineux de tous les produits issus de la gamme FURY RGB, mais aussi, les couleurs et vitesse des séquences d’éclairage.



Kingston développe depuis plus d’un an sa gamme FURY dédiée au gaming et propose aujourd’hui pas moins de 5 RAM équipées RGB : la FURY Beast, disponible en DDR4 et DDR5, et la FURY Renegade, disponible elle aussi en DDR4 et DDR5, mais surtout en DDR4 Special Edition. Si la FURY Renegade d’origine est noire, celle-ci, est dotée d’un dissipateur de chaleur blanc lui donnant un style unique. Compatible Intel et AMD, le kit Special Edition dispose d’une capacité allant de 8 à 32Go. Grâce au logiciel Kingston FURY Infrared Sync Technology, les effets RGB brillants pourront rester alignés tout le temps !



De quoi assurer des heures de gaming avec un PC au style unique et 100 % personnalisé à l’image du gamer !



