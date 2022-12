Carte mère MSI MAG B760 Tomahawk avec support DDR4 et design économique.



Plusieurs photos de la prochaine carte mère MAG B760 Tomahawk WIFI de MSI, très abordable, ont été divulguées par Videocardz. La MAG B660 Tomahawk de MSI offre une compatibilité avec les mémoires DDR4 et DDR5, et la nouvelle carte mère B760 devrait offrir la même compatibilité mémoire.







Carte mère MSI MAG B760 Tomahawk en photo : Une conception économique avec des options DDR4/DDR5, PCIe 5.0 et plus encore







La nouvelle carte mère MSI MAG B760 Tomahawk offre deux connecteurs d'alimentation à 8 broches pour alimenter le CPU et offre toujours le même design d'étage de puissance DUET 12+1+1 que son prédécesseur. La section avec le VRM de la carte mère semble inchangée dans sa conception. La nouvelle MAG B760 Tomahawk est compatible ATX et offre deux emplacements PCIe x16. Trois emplacements PCIe M.2 ne sont pas visibles mais sont censés se trouver sous le capot des dissipateurs thermiques M.2.



Les spécifications complètes de la nouvelle carte mère MSI MAG B760 Tomahawk sont inconnues. Les photos de l'emballage montrent que la nouvelle carte mère supportera TPM 2.0, la compatibilité avec Windows 11, et Lightning Gen5. Il est actuellement spéculé qu'un ou plusieurs des slots M.2 aideront le nouveau connecteur PCIe Gen5.











La mémoire prise en charge sur la nouvelle carte mère MAG B760 Tomahawk WIFI sera capable de DDR5-5333 tout en étant overclockée dans un mode DIMM Per Channel à rang unique. Il est bon de voir qu'en dépit du fait qu'Intel concentre ses efforts sur la mémoire DDR5, MSI continue d'offrir un support pour la mémoire DDR4 de haut niveau sur sa gamme de produits grand public et bon marché. Ces cartes mères devraient être les dernières à prendre en charge la mémoire DDR4.







La variante B660 de la carte mère MAG Tomahawk de MSI prend actuellement en charge les nouveaux processeurs Intel Core Raptor Lake de 13e génération et les anciens processeurs Alder Lake de 12e génération. Cela étant dit, il est recommandé, au moment de déterminer quel modèle acheter comme nouvelle carte mère, de choisir la variante B760, car elle durera plus longtemps et sera prise en charge beaucoup plus longtemps que le modèle B660 précédent. Il y aura deux variantes de la nouvelle carte mère MSI MAG Tomahawk (modèles DDR4 et DDR5) dont le lancement est prévu lors de la sortie des processeurs Intel Core non-K de 13e génération au début de l'année prochaine.



En ce qui concerne le prix, on peut s'attendre à ce que la carte mère coûte environ 200 Dollars, mais des rapports précédents ont souligné que les cartes mères Intel B760 verraient leur prix augmenter de 10 %.



WCCFTECHVIDEOCARDZ