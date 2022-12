CORSAIR nous propose un nouvel écran PC : Le XENEON FLEX 45WQHD240 OLED.



MILPITAS, CA, 15 décembre 2022 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui le lancement des précommandes de son écran gaming très attendu, le XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, le tout premier écran gaming OLED souple 45’’ 21:9. Depuis sa présentation en août 2022, le XENEON FLEX 45 a enthousiasmé de nombreux passionnés de PC et de jeux vidéo grâce à l’incroyable combinaison de ses caractéristiques : la technologie W-OLED, un rapport 21:9, une taille de 45 pouces, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une capacité à passer d’un aspect complètement plat à une courbe de 800R.







Et l’attente pour profiter de ce nouveau bond dans la technologie d’affichage est presque révolue. Les précommandes pour le XENEON FLEX 45 sont désormais ouvertes sur la boutique en ligne CORSAIR, au prix de 2399,99€. Avec le début des expéditions prévu pour la fin décembre 2022, les joueurs et joueuses pourront très bientôt mettre la main sur leur propre CORSAIR XENEON 45 pouces et donner une nouvelle inflexion à leurs sessions de jeu.







Conçu en partenariat avec LG Display, toujours à la pointe de l’OLED, le XENEON FLEX 45 est le sommet de l’expertise en ingénierie CORSAIR associée à la technologie W-OLED, afin de créer une toute nouvelle catégorie d’écrans. Avec son affichage de 45 pouces en 3440x1440 (avec un rapport d’aspect 21:9), le XENEON FLEX 45 propose une expérience cinématique qui convient aussi bien au travail qu’au jeu, tout en fournissant une qualité d’image sublime avec une luminosité maximale de 1000 nits et un rapport de contraste de 1 500 000:1.







Le XENEON FLEX 45 crée un nouveau standard pour les écrans gaming à taux de rafraîchissement élevés et temps de réponse bas. Grâce à son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz, son temps de réponse de 0,03 ms, et son temps pixel actif/inactif de 0,01 ms presque instantané, le flou de mouvement est quasiment éliminé et vos jeux sont plus beaux que jamais, tout en étant complètement compatible NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.



Bénéficiant d’une garantie de trois ans complète qui comprend une garantie zéro pixel mort et zéro burn-in, le XENEON FLEX 45 restera ainsi au sommet de son art pendant les années à venir.



Disponibilité



Le XENEON FLEX 45WQHD240 OLED est maintenant disponible à la précommande sur la boutique en ligne CORSAIR pour 2399,99 € avec les premières expéditions prévues pour la fin décembre 2022.



La tarification internationale varie selon les pays et peut comprendre les taxes locales en vigueur.



La boutique en ligne CORSAIR expédie actuellement vers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, le Danemark et d’autres pays de l’UE.



Pour voir la vidéo d’explication de l’écran gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED : Cliquez ICI.



Pour voir la vidéo de présentation de l’écran gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED : Cliquez ICI.



CORSAIR