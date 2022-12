PowerColor présente les cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 7900.



PowerColor présente ses cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 custom PCB design sous les séries Red Devil et Hellhound. Tout comme la génération précédente, la carte haut de gamme Red Devil Radeon RX 7900 XTX est livrée avec un modèle en édition limitée qui comprend une deuxième plaque arrière au look plus agressif, que les utilisateurs peuvent échanger sur la carte. Un modèle apparemment commun pour les cartes graphiques haut de gamme AMD Radeon RX 7900 XTX/XT, les PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX et Red Devil Radeon RX 7900 XT ont une épaisseur de 3,5 fentes. Les modèles Hellhound ont une épaisseur plus fine de 3 slots.







Communiqué de presse



TUL Corporation a annoncé aujourd'hui ses cartes graphiques PowerColor Red Devil et Hellhound AMD Radeon RX 7900 Series, alimentées par l'architecture RDNA 3 d'AMD, performante et économe en énergie, et dotées de plaques arrière interchangeables Red Devil.



PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 Series







Avec les meilleures performances, vient la meilleure expérience de jeu. La série Red Devil, connue pour son refroidissement haute performance et son fonctionnement silencieux, ses composants d'alimentation de première qualité et son esthétique unique, s'adresse aux joueurs les plus passionnés qui recherchent le meilleur. Les nouvelles cartes graphiques PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 Series offrent une nouvelle expérience visuelle avec des plaques arrière interchangeables au design unique, permettant aux joueurs de modifier non seulement les paramètres de performance mais aussi le design de la carte.



Conçues pour les jeux les plus exigeants dans les conditions les plus extrêmes, les cartes graphiques de la série PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 sont équipées d'un système de refroidissement à 3,5 emplacements, d'un design amélioré de caloducs en cuivre nickelé de 8 x 6 mm et de 3 ventilateurs silencieux à haute performance de 100 mm.



Avec 14 couches de PCB, 21 VRMs pour la RX 7900 XTX et 18 VRMs pour la RX 7900 XT, deux options de bios pour les modes Overclocking ou Silent, les cartes graphiques PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 Series offrent la fiabilité, l'efficacité et la performance que les joueurs exigent.



Red Devil Limited Edition



L'édition limitée de la carte graphique PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 Series sera disponible à partir du 13 décembre 2022, avec la première plaque arrière Lava interchangeable. Alors que le RED DEVIL émerge de la lave, entouré de rochers rugueux et irréguliers, le RVB magique de Red Devil se fraie un chemin à la surface avec des effets lumineux étonnants. L'édition limitée Red Devil est également livrée avec un aimant Devil Eye que les joueurs peuvent placer sur leur boîtier.



Plaques arrières interchangeables (Red Devil Limited Edition)







Chaque joueur est différent. Les nouvelles cartes graphiques PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 Series offrent des possibilités de conception infinies avec des plaques arrière uniques et facilement interchangeables pour répondre aux préférences des joueurs. Avec plusieurs éditions spéciales de plaques arrière en préparation, les joueurs auront des choix qu'ils n'ont jamais eu auparavant.



PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 Series







La carte graphique PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 Series offre un design épuré et se concentre sur ce qui compte le plus. Elle est conçue pour offrir la meilleure expérience de jeu sans compromis, un fonctionnement frais et silencieux, et une ultra-fiabilité.



La nouvelle carte graphique PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 Series dispose d'une deuxième couleur de LED - violet améthyste - pour fournir une vibration différente pour tout PC, ainsi que le bleu et le mode "off" si les joueurs préfèrent un look sombre.



PowerColor n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 Limited Edition : Cliquez ICI,

- PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 : Cliquez ICI,

- PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 : Cliquez ICI,

- PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 : Cliquez ICI,

- PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 : Cliquez ICI.



