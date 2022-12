Cooler Master nous propose le modèle 30ème anniversaire V1300 Platinum 30th Anniversary.



Cooler Master a annoncé un design en quantité limitée commémorant le 30e anniversaire du bloc d'alimentation V Platinum 1300W 30th A. Une caractéristique externe est la peinture caméléon violette à gradation restreinte, et il est affirmé que "la technologie de peinture au niveau utilisé pour les voitures de sport" est utilisée.



30e anniversaire de la V1300 Platinum



















La construction interne utilise des condensateurs 100% japonais et un convertisseur DC/DC de type LLC en pont complet. Un bloc d'alimentation à haut rendement d'une capacité de 1 300 W, certifié 80PLUS PLATINUM. ATX 12V Ver.2.31 est la norme d'alimentation, et la sortie est +12V1/54A, +12V2/54A. Vous pouvez passer d'un réglage de sortie à l'autre à l'aide du commutateur simple/multi-rail.



Le ventilateur installé fait 135mm de diamètre, avec un roulement FDB. Les mesures externes sont 150mm de large, 190mm de profondeur, 86mm de hauteur, et pèsent 4.25kg. ATX24pin(x1), EPS4+4pin(x1), EPS8pin(x1), SATA(x16), périphérique 4pin (x8), FDD(x1), PCIe6+2pin(12) *câble PCI-e 16 AWG sont les connecteurs.



Le prix oscille autour de 400 euros.



THE GURU3D