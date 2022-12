Cooler Master Elite 300 series, mini-tour à haut débit d'air disposant d'une baie de 5,25 pouces.



Et pour cette sortie, Cooler Master revient à l'année 2005, Cooler Master a dévoilé la série Elite 300 de boîtiers PC mini-tour avec une baie pour lecteur de 5,25 pouces.











La gamme de produits comprend le côté panneau en acier "Elite 300" et le côté verre trempé "Elite 300 TG", qui seront tous deux disponibles à partir du 16 décembre. À l'exception de la baie de 5,25 pouces, le panneau avant contient des trous de ventilation sur pratiquement toute la surface, laissant l'air frais extérieur entrer efficacement. En outre, pour l'extensibilité, il prend en charge les cartes graphiques jusqu'à 365 mm de longueur, les refroidisseurs de CPU d'une hauteur totale de 165,5 mm (163,5 mm pour les modèles à panneau en verre trempé), et les radiateurs de refroidissement à eau jusqu'à 280 mm (haut / sans lecteur optique).











Les dimensions des ventilateurs de refroidissement du Elite 300 TG sont les suivantes : avant 120 mm x 2, supérieur 120/140 mm x 2 (120/140 mm x 1 lorsque le lecteur optique est fixé), arrière 120 mm x 1 (ventilateur 120 mm en équipement standard), les dimensions des baies de lecteur sont les suivantes : baie ouverte 5,25 pouces x 1, baie combinée 2,5/3,5 pouces x 2, baie 2,5 pouces x 2, 4 fentes d'extension. Le bloc d'alimentation peut atteindre une profondeur de 160 mm, et les facteurs de forme sont MicroATX et Mini-ITX. Les dimensions extérieures (sans saillies) sont de 203,5 mm de largeur, 370 mm de profondeur et 410 mm de hauteur, avec une capacité de 35,76 litres et une garantie produit de 2 ans.



Le prix s'élève à plus de 60 euros.



THE GURU3D