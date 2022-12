Team Group annonce la mémoire T-Create Expert DDR5-6400.



T-CREATE, la série des créateurs de Team Group, lance trois produits de mémoire DDR5 : T-CREATE EXPERT DDR5 Desktop Memory, T-CREATE CLASSIC DDR5 Desktop Memory et T-CREATE CLASSIC DDR5 Laptop Memory, qui répondent parfaitement aux exigences des créateurs. Dotés d'une variété de spécifications de fréquence allant de 5 200 à 6 400 MHz et d'une capacité de stockage maximale de 32 Go par module, les produits nouvellement lancés offrent une expérience fluide aux créateurs qui travaillent sur des logiciels de montage vidéo 4K/8K ultra-haute résolution, des logiciels et systèmes d'illustration 3D professionnels, ainsi qu'en multitâche sur leurs ordinateurs de bureau et portables.







Spécialement conçue pour les besoins de traitement lourds et compliqués, la mémoire de bureau T-CREATE EXPERT DDR5 est disponible en options de fréquence ultra-haute (6 400 MHz et 6 000 MHz). Associée à des spécifications de faible latence, elle offre des performances exceptionnelles sans précédent et une stabilité robuste pour prendre en charge les opérations complexes et les exigences informatiques du rendu 3D professionnel et du montage vidéo longue durée en très haute résolution. Les créateurs peuvent garantir l'authenticité et la qualité optimale de chaque image.







Parallèlement, la mémoire DDR5 CLASSIC de T-CREATE pour ordinateurs de bureau est disponible dans les spécifications de 6 000 MHz et 5 600 MHz, et la mémoire DDR5 CLASSIC pour ordinateurs portables offre des fréquences de 5 600 MHz et 5 200 MHz, ce qui permet aux créateurs d'accélérer pleinement leur expérience créative sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les mini-PC et les stations de travail multicœurs avancées à extension de mémoire pour ordinateurs portables. Réduisant drastiquement le temps d'attente pour le transfert de fichiers, elles constituent le meilleur outil adapté au multitâche créatif dans le montage vidéo professionnel, le traitement d'images et la conception visuelle.







Pour faire face à la chaleur générée par le traitement à grande vitesse, les mémoires de bureau EXPERT et CLASSIC DDR5 adoptent une plaque poreuse en alliage d'aluminium anodisé d'une seule pièce pour la dissipation de la chaleur et un silicone thermique professionnel pour une réduction rapide de la température. Quant à la mémoire CLASSIC DDR5 pour ordinateur portable, elle est fabriquée dans un matériau composite graphène-métal ultrafin, offrant la meilleure solution de transfert de chaleur pour les petits espaces d'installation.



Les trois nouveaux produits DDR5 sont équipés d'une carte à 10 couches, d'un condensateur personnalisé résistant aux hautes températures et de circuits intégrés de haute qualité rigoureusement sélectionnés. Le système est capable de fonctionner de manière stable sur des tâches informatiques lourdes pendant le processus de création, assurant ainsi la tranquillité d'esprit des créateurs.







Les mémoires T-CREATE EXPERT DDR5 pour ordinateurs de bureau, T-CREATE CLASSIC DDR5 pour ordinateurs de bureau et T-CREATE CLASSIC DDR5 pour ordinateurs portables sont disponibles dans des options de capacité de 2x16 Go et 2x32 Go pour répondre aux différents besoins des créateurs. Pour les consommateurs d'Amérique du Nord, elles seront disponibles sur Amazon au début du mois de février 2023. Restez à l'écoute des dernières nouvelles publiées par tous les canaux de vente de Team Group pour obtenir des informations détaillées sur la vente au détail.



