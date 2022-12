Sapphire annonce les GPU Nitro+ Radeon RX 7900-series avec le système de refroidissement Vapor-X.



SAPPHIRE Technology annonce les très attendues cartes graphiques NITRO+ AMD Radeon RX 7900 Vapor-X Series, avec des performances révolutionnaires et des vitesses d'horloge incroyables pour les joueurs et les créateurs 4K et au-delà. Les cartes sont conçues avec les caractéristiques de refroidissement de pointe de SAPPHIRE, des composants de qualité et conçues pour pousser les cadences élevées avec un équilibre optimal de chaleur et de bruit.







Au cœur de la série de cartes graphiques NITRO+ se trouvent les technologies de la suite de caractéristiques permanentes SAPPHIRE PANTHEON. SAPPHIRE PANTHEON garantit une technologie de refroidissement suprême et d'autres caractéristiques distinctes exclusives aux cartes graphiques NITRO+. Chaque caractéristique emblématique de NITRO+ est aussi forte et permanente que les piliers du PANTHEON. Chaque carte graphique NITRO+ garantit la présence de la suite de fonctionnalités stables, fiables et innovantes SAPPHIRE PANTHEON.







Découvrez un nouveau standard de performances de jeu de classe ultra-enthousiaste avec la carte graphique NITRO+ AMD Radeon RX 7900 avec technologie Vapor-X. La carte graphique NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X est dotée de 6144 processeurs stream fonctionnant avec deux réglages d'horloge, dont une horloge Boost pouvant atteindre 2680 MHz et une horloge Game Clock pouvant atteindre 2510 MHz. Elle offre également 24 Go de mémoire GDDR6 haute vitesse cadencée à 20 Gbps avec 96 Mo de technologie AMD Infinity Cache de deuxième génération.







La carte graphique NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X est dotée d'un GPU de 84 unités de calcul et de 5376 processeurs de flux, d'une fréquence d'accélération pouvant atteindre 2560 MHz et d'une fréquence de jeu pouvant atteindre 2220 MHz. Profitez de performances révolutionnaires sur les cartes NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X et XT respectivement avec 24 Go et 20 Go de mémoire haute vitesse GDDR6 cadencée jusqu'à 20 Gbps avec 96 Mo et 80 Mo de technologie Infinity Cache. La carte graphique prend en charge jusqu'à 4 ports de sortie, dont 2 ports HDMI 2.1 et 2 ports DisplayPort 2.1 avec sorties DSC pour prendre en charge les derniers moniteurs du marché.







Le refroidissement Vapor-X est de retour



Les cartes graphiques NITRO+ AMD Radeon RX 7900 de la série Vapor-X sont équipées du système de refroidissement emblématique Vapor-X Cooling. La chambre à vapeur est montée en contact avec la surface du GPU et de la mémoire GDDR6. Le refroidisseur Vapor-X est finement ajusté pour fonctionner avec les autres composants de refroidissement tels que les ailettes, les heatpipes et les ventilateurs afin d'apporter la meilleure efficacité pour refroidir le GPU et les composants. Puisque toute la zone transfère la chaleur au même rythme, le module Vapor-X est conçu pour fonctionner plus efficacement qu'un dissipateur thermique en cuivre pour évacuer la chaleur.



En gagnant de la chaleur, la source de chaleur est poussée vers les mèches de vaporisation pour commencer le processus de dissipation de la chaleur. En raison de la pression extrêmement basse, le fluide de travail et l'eau pure sont facilement vaporisés et déplacés à travers le vide jusqu'à ce qu'ils atteignent la mèche de condensation qui est adjacente à la surface refroidie. À ce stade, la vapeur redevient liquide et le liquide est alors absorbé par la mèche de transport par action capillaire et ramené vers la mèche de vaporisation.



Un système de liquide recyclé se produit lorsque la source de chaleur réchauffe le liquide et qu'il est re-vaporisé par la mèche de vaporisation pour redémarrer le processus de refroidissement Vapor-X. Les caloducs composites optimisés fonctionnent en tandem avec le système Vapor-X Cooling, réglés avec précision pour la conception du refroidissement, avec un flux thermique optimal pour répartir efficacement et uniformément la chaleur sur l'ensemble du module de refroidissement.



Potentiel d'overclocking optimal



Sur la carte NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X, des Mosfets 90 Ampères pour le GPU avec 12 phases sont intégrés à la carte. Cette conception d'alimentation numérique fournit un total de 1080 ampères de courant au GPU, offrant 28% de plus d'alimentation pour le GPU par rapport à la conception standard de l'AMD Radeon RX 7900 XTX, pour pousser le potentiel d'overclocking maximum.



Caractéristiques de NITRO+ pour maximiser votre GPU







Les cartes graphiques NITRO+ AMD Radeon RX 7900 Series Vapor-X sont construites avec un cadre en alliage d'aluminium et de magnésium moulé sous pression qui renforce la rigidité structurelle du boîtier et assure la durabilité tout en enveloppant les côtés du PCB. Au sommet du cadre se trouve le dissipateur thermique de la plaque frontale qui recouvre l'ensemble du PCB pour refroidir les composants VRM en tant que module de refroidissement VRM dédié afin de créer une dissipation optimale de la chaleur pour une circulation d'air et des performances de refroidissement maximales.



Les cartes graphiques NITRO+ AMD Radeon RX 7900 Series Vapor-X sont équipées de la dernière conception de pales de ventilateur à vélocité angulaire pour permettre un plus grand flux d'air tout en permettant un fonctionnement silencieux et frais. Cette conception génère jusqu'à 44 % de plus de pression d'air vers le bas et jusqu'à 19 % de plus de flux d'air par rapport aux pales de ventilateur de la génération précédente.



La célèbre et robuste technologie de refroidissement Tri-X fonctionne en tandem avec le Wave Fin Design pour diminuer la friction et le flux d'air, ce qui réduit le bruit, et le V Shape Fin Design pour le refroidissement du GPU pour accélérer et centraliser le flux d'air autour du GPU afin de dissiper efficacement la chaleur.



Le GPU est monté sur le PCB High TG Copper. Cette carte est constituée de 14 couches de cuivre haute densité de 2 oz avec une valeur de température TG [transition vitreuse] élevée pour répondre aux besoins en énergie du GPU et de la mémoire et garantir la stabilité mécanique de la carte pendant le fonctionnement. La conception de la carte utilise des condensateurs en aluminium compacts de haute qualité et efficaces en polymère conducteur à ultra-hautes performances, ce qui permet de tirer pleinement parti de la conception de l'alimentation en 20 phases du PCB.



Présentation de la NOUVELLE commande de ventilateur du système d'assistance







Lorsque la température du GPU augmente, les ventilateurs de la carte graphique s'accélèrent en conséquence. Pour faciliter le refroidissement et la dissipation rapide de la chaleur, la nouvelle fonction Assistive System Fan Control contrôle la vitesse d'un ventilateur système pour qu'il augmente automatiquement en même temps que les ventilateurs de la carte graphique afin d'aider à expulser plus rapidement l'air chaud de tout le système.



Caractéristiques classiques du NITRO+



Découvrez les caractéristiques classiques du NITRO+, comme le ventilateur à connexion rapide, très apprécié des fans. Une seule vis maintient le ventilateur en place pour le retirer, le nettoyer ou le remplacer facilement. Les ventilateurs sont équipés d'un double roulement à billes pour une durée de vie jusqu'à 85 % supérieure à celle des ventilateurs à paliers lisses et pour une réduction du bruit jusqu'à 10 % grâce à l'amélioration des pales. Passez du mode Performance au mode Silence ou inversement grâce à notre fonction Dual BIOS et permettez à TriXX de passer facilement d'un mode à l'autre grâce au commutateur BIOS logiciel TriXX. La plaque arrière métallique en aluminium de haute qualité protège les composants à l'arrière du PCB et aide à évacuer la chaleur.



Esthétique NITRO







Pour une personnalisation ultime, NITRO Glow permet aux joueurs de personnaliser l'esthétique de leur battlestation. Les cartes graphiques NITRO+ AMD Radeon RX 7900 Vapor-X Series vont encore plus loin avec la double barre lumineuse ARGB. Personnalisez à la fois la double barre lumineuse et la plaque arrière ARGB pour créer une ambiance exceptionnelle et magnifique pour votre configuration de jeu.



Activez la synchronisation externe des LED RVB entre la carte graphique et la carte mère à l'aide du connecteur à 3 broches situé dans la queue. Les joueurs peuvent alors choisir si la carte graphique réalise les effets des LED RVB de manière indépendante ou si la carte mère en prend le contrôle.



La carte graphique NITRO+ AMD Radeon RX 7900 Vapor-X Series est livrée avec un support de carte graphique pour maintenir la carte graphique en place sur le slot PCIe. Les joueurs peuvent également trouver le câble d'extension ARGB en option pour synchroniser la carte graphique NITRO+ avec les autres composants ARGB du système PC.



TECHPOWERUP