Le nouvel écran de jeu MEG 342C QD-OLED de MSI fait l'objet d'une fuite, il est doté de la technologie HDMI 2.1 et de la barre de spectre ambiante.







L'écran de jeu MEG 342C QD-OLED de nouvelle génération de MSI a fait l'objet d'une fuite et présente des caractéristiques très intéressantes.







Écran de jeu MSI MEG 342C QD-OLED avec SpectrumBar pour un éclairage ambiant complet et prise en charge HDMI 2.1



Les écrans de jeu de la série MEG de MSI font partie des moniteurs les plus haut de gamme que l'on puisse acheter. La dernière itération de ces écrans est dotée de la technologie QD-OLED (Quantum Dot) qui a été utilisée sur le puissant MEG 342C QD-OLED. Cet écran est doté d'un grand nombre de caractéristiques et, pour commencer, d'un panneau incurvé (21:9) de 34 pouces offrant une résolution maximale de 3440x1440 (UWQHD) et un taux de rafraîchissement de 175 Hz.











Les principales caractéristiques de l'écran de jeu MSI MEG 342C QD-OLED sont qu'il est équipé des derniers connecteurs HDMI 2.1 (deux), d'un DisplayPort 2.1 et d'un connecteur MiniDP. Ces connecteurs permettent de s'assurer que le moniteur est prêt pour les dernières cartes graphiques et consoles de PC. Il y a également un HUB USB KVM à l'arrière de l'IO et le port USB Type-C peut en outre permettre une charge PD jusqu'à 65W.







Affichant l'esthétique noire et dorée pour laquelle la série MEG de MSI est connue, le MEG 342C QD-OLED est doté d'une courbure de 1800R et a l'air haut de gamme, mais l'aspect le plus unique de ce moniteur est sa technologie SpectrumBar qui peut ressembler à une LED RVB standard au bas de l'écran, mais c'est bien plus que cela. Dans une démonstration fournie par Chi11eddog, nous pouvons voir que la barre réagit à la lumière et fournit un éclairage d'ambiance qui est superbe. Cette technologie est en attente de brevet, mais elle est impressionnante et c'est la première fois que nous la voyons sur un écran de jeu.



En ce qui concerne le lancement et la disponibilité, le MEG 342C QD-OLED de MSI devrait être annoncé au CES 2023, dans quelques semaines, alors restez à l'écoute pour plus d'informations si vous attendez avec impatience ce glorieux écran de jeu.



WCCFTECH