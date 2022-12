Le processeur Intel Alder Lake-N N95 fait l'objet de fuites : 4 E-Cores, 4 Threads, jusqu'à 3,1 GHz de vitesse d'horloge.



Nous savons tous qu'Intel prépare des processeurs dotés d'un cœur en forme d'E dans le cadre de sa gamme "Alder Lake-N", qui comprendra notamment les N200, N100 et N95.







Le processeur Intel Alder Lake-N N95 avec seulement 4 E-Cores est dévoilé : 3,1 GHz et 6 Mo de cache L3



Nous savons qu'Intel met fin à ses marques Pentium et Celeron à l'avenir et que les puces d'entrée de gamme seront désormais désignées soit par le terme standard " Core ", soit par le terme " N ". Alors que les SKUs 'Core' présentent soit un design hybride soit un design P-Core uniquement, les SKUs 'N' viendront avec un design E-Core uniquement.



Jusqu'à présent, nous ne connaissions que deux UGS Intel Alder Lake-N, le N200 et le N100, mais il semble que l'équipe bleue ait une troisième variante qui s'appelle N95, non pas ce N95 (Mask). Alors que le N200 et le N100 disposent d'un double cluster Gracemont E-Core, le N95 semble disposer d'un cluster unique. En tant que tel, l'Intel N95 est livré avec un total de 4 cœurs et 4 threads.







Le processeur Intel N95 a une horloge de base de 1,70 GHz, mais sa vitesse d'horloge maximale peut atteindre 3,1 GHz. Le CPU dispose également de 6 Mo de cache L3 et de 2 Mo de cache L2. Il n'est pas mentionné sur quelle plateforme la puce fonctionnait mais elle dispose de 8 Go de mémoire. Comme ces processeurs sont censés remplacer les Pentium/Celeron de bureau, on peut s'attendre à une plateforme à socking LGA 1700/1800.



En ce qui concerne les performances, le CPU a obtenu 781 points en single-core et 1978 points en multi-core. Les CPU Ryzen 5 1400/1500 de première génération avec 4 cœurs et 8 threads offrent des performances similaires en single-threading et environ 60 % de plus en multi-threading grâce à leur nombre de menaces doublé. La principale différence est que ces puces ont été évaluées à 65W alors que les CPU Alder Lake-N sont censés fonctionner à un TDP beaucoup plus faible. Les processeurs Alder Lake-N d'Intel doivent encore être lancés, mais on peut s'attendre à ce qu'ils soient présents dans les PC OEM au début de 2023.



WCCFTECH