NETAC propose des mémoires jusqu'à DDR5-8000 avec sa gamme Z-RGB.



NETAC est le dernier fabricant de mémoire à annoncer ses kits DDR5-8000 extrêmes pour les PC de bureau haut de gamme.







NETA se lance dans l'ultra haut de gamme avec des kits de mémoire DDR5-8000, une gamme Z-RGB équipée de A-Die Hynix



Au début du mois, G.Skill a annoncé ses kits de mémoire DDR5-8000 Trident Z5 à vitesse extrême, qui ont été lancés au détail au prix de départ de 529,99 $ US. NETAC est maintenant le deuxième fabricant de mémoire à proposer des kits DDR5-8000 qui font partie de la nouvelle gamme Z-RGB. Les kits de mémoire NETAC Z-RGB sont dotés d'un grand dissipateur thermique plaqué chrome-argent et d'un grand diffuseur RGB sur le dessus. Les modules de mémoire utilisent un dissipateur en aluminium de 1,8 mm d'épaisseur qui devrait suffire à refroidir la DRAM et le PMIC situé sur le PCB. La mémoire est disponible en noir et en argent. De plus, le modèle argenté utilise le processus d'électroplacage de l'argent pour donner un look plus premium.







La gamme NETAC Z-RGB DDR5 se décline en six versions, en commençant par la plus entrée de gamme, la DDR5-6000, qui offre des timings CL de 36-36-36-96 (1.35V), suivie de la DDR5-6200 (32-38-38-96 @1.35V), la DDR5-6600 (34-40-40-105 @1.4V), la DDR5-7200 (34-45-45-115 @1.4V) et la DDR5-7600 (36-46-46-122 @1.4V). La spécification supérieure est le kit de mémoire DDR5-8000 susmentionné qui est livré avec des timings CL évalués à 38-48-48-128 et une tension de 1,5V. Les six kits de mémoire DDR5 sont disponibles en version 16 ou 32 Go (modules à double canal).







Spécifications du kit mémoire NETAC Z-RGB DDR5 (Crédits image : ITHome) :







NETAC déclare qu'ils utilisent les derniers SK Hynix A-Die pour alimenter sa ligne de mémoire DDR5 Z-RGB. NETAC prévoit d'offrir une compatibilité avec les plateformes AMD Ryzen 7000 et Intel 12/13e Gen, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude si ces mémoires sont certifiées XMP ou EXPO. Pour l'instant, NETAC n'a pas confirmé la date de sortie de ces mémoires ni leur prix, mais nous pouvons espérer en savoir plus au CES 2023, qui se tiendra dans quelques semaines.



WCCFTECH