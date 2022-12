TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte graphique : L'AMD Radeon RX 7900 XT.







La nouvelle architecture graphique RDNA3 sort aujourd'hui, et en tête de liste se trouvent la nouvelle Radeon RX 7900 XT (dans cet article), et le fleuron RX 7900 XTX, que nous avons également examiné aujourd'hui. Ces deux cartes graphiques sont conçues pour s'attaquer au haut de gamme de NVIDIA : la GeForce RTX 40-series " Ada ", mais à des prix très compétitifs. La RX 7900 XT de cette revue vise un prix légèrement inférieur à celui de la RX 7900 XTX, tout en étant conçue pour la même classe de jeu - 4K Ultra HD avec ray tracing. La nouvelle architecture RDNA3 promet de répéter le bond de 50 % des performances par watt qui a permis à AMD de revenir sur le segment des graphiques haut de gamme avec sa série RX 6000 RDNA2.







La société croit toujours que la loi de Moore existe, et qu'elle nécessite une utilisation efficace des différents nœuds de fonderie pour optimiser les coûts. C'est essentiellement ce que fait AMD dans le domaine des processeurs, ce qu'elle a commencé à faire avec la série Ryzen 3000 et les processeurs EPYC de deuxième génération. Les cœurs du processeur sont construits sur le dernier nœud, alors que le contrôleur de mémoire ne l'est pas. De la même manière, les processeurs de flux et autres machines à calculer des Shader Engines sont construits sur un Graphics Compute Die (GCD) centralisé, fabriqué sur le dernier nœud de fonderie EUV de 5 nm, tandis que la mémoire Infinity Cache, les contrôleurs de mémoire et le PHY GDDR6 sont poussés sur plusieurs Memory Cache Dies (MCD), construits sur le nœud légèrement plus ancien de 6 nm. Le silicium "Navi 31" sur lequel la série RX 7900 est basée, en comporte six et possède donc une interface mémoire de 384 bits. Cinq d'entre eux sont activés sur le RX 7900 XT, qui dispose donc d'une interface mémoire de 320 bits. Chaque MCD dispose d'un morceau de 16 Mo du cache Infinity de 96 Mo du GPU, le RX 7900 XT en a 80 Mo.



AMD a sculpté le Radeon RX 7900 XT dans cette revue à partir du GPU "Navi 31", en activant 84 des 96 unités de calcul RDNA3 physiquement présentes sur le silicium, et 5 des 6 MCD. Il en résulte des spécifications matérielles de 5 376 (sur 6 144) processeurs de flux, 336 (sur 384) TMU, le nombre total de 192 ROP de la puce et une interface mémoire GDDR6 de 320 bits, qui exécute 20 Go de mémoire à 20 Gbps, ce qui donne une impressionnante bande passante mémoire de 800 Go/s.



L'architecture graphique RDNA3 a introduit des unités de calcul à double taux d'émission, avec un haut degré d'optimisation dans la façon dont les ressources SIMD inutilisées sont utilisées, la prise en charge de nouveaux formats mathématiques et un nouvel accélérateur d'IA qui reprend les ressources SIMD pour les fonctions mathématiques matricielles. Ensemble, ces optimisations produisent une augmentation de 17 % des IPC par rapport à l'unité centrale RDNA2.



Il y a 96 CU sur le silicium, ce qui représente 6 144 processeurs de flux. L'architecture présente également une augmentation des horloges du moteur et un découplage des vitesses d'horloge des shaders avec celles du front-end du GPU, qui fonctionne à une fréquence supérieure de 10 à 15 %. L'aspect le plus frappant de l'architecture RDNA3 est que la puissance typique de la carte de ces GPU est bien contenue, avec le RX 7900 XTX évalué à seulement 350 W, et le RX 7900 XT à 315 W - tous deux pouvant être alimentés par seulement deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, et refroidis par des solutions beaucoup plus petites que celles trouvées sur les concurrents NVIDIA GeForce RTX 4080 ou RTX 4090 "Ada".



AMD transfère les coûts économisés avec son architecture chiplet aux clients, en fixant un prix agressif pour la Radeon RX 7900 XT à 900 $. Sa grande sœur, la RX 7900 XTX, est proposée à seulement 1 000 $. En comparaison, les offres de NVIDIA sont assez chères, avec la RTX 4080 à 1200 $ et la RTX 4090 à 1600 $.



De plus, la RX 7900 XT a une puissance typique de seulement 315 W, et se contente de deux connecteurs d'alimentation PCIe conventionnels à 8 broches, et la conception de la carte de référence par AMD est aussi compacte que la RTX 3080 Founders Edition, ce qui la rend compatible avec certains boîtiers SFF. Dans cet article, nous comparons la RX 7900 XT à ses rivales du segment, ainsi qu'à une sélection restreinte mais croissante de cartes graphiques, sur notre nouveau banc d'essai VGA basé sur 13900K.



Voici la fiche technique :







