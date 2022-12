Les bancs d'essai des CPU non-K de la 13e génération d'Intel font surface : Core i9-13900, Core i7-13700, Core i5-13600, Core i5-13500 & Core i5-13400 testés dans Cinebench.







Les processeurs non-K de 13e génération d'Intel ne sont plus qu'à quelques semaines de nous et des benchmarks pour toutes les puces, y compris les Core i9-13900, Core i7-13700, Core i5-13600, Core i5-13500 et i5-13400, ont fuité.







Les processeurs non-K d'Intel de 13e génération offrent un gain de performance de 10 % en mode monotrame et de 64 % en mode multithread dans les tests d'évaluation Cinebench qui ont fait l'objet d'une fuite.



Les benchmarks ont été divulgués par Chi11eddog qui a un historique sans faille en ce qui concerne les dernières fuites. La dernière fuite inclut des chiffres de performance pour les processeurs Intel Core i9-13900, Core i7-13700, Core i5-13600, Core i5-13500 et Core i5-13400 de 13ème génération. La plate-forme de test et les configurations n'ont pas été mentionnées, mais il s'agit très probablement de puces de détail que nous aurons en magasin le 3 janvier aux côtés des cartes mères B760.







En ce qui concerne les spécifications, le processeur Intel Core i9-13900 comportera 24 cœurs et 32 threads qui fonctionneront à une fréquence de base de 3,0 GHz et à des fréquences de pointe pouvant atteindre 5,8 GHz, en plus de 68,0 Mo de cache. Le Core i7-13700 comprendra 16 cœurs, 24 threads, 54 Mo de cache et une fréquence de base de 2,1 GHz et une fréquence de pointe de 5,2 GHz.



Ensuite, nous avons le trio de processeurs Intel Core i5 Non-K de 13e génération qui comprend le Core i5-13600 avec 14 cœurs, 20 threads et 44 Mo de cache, le Core i5-13500 avec 14 cœurs, 20 threads et 32 Mo de cache, et enfin, le Core i5-13400 avec 10 cœurs, 16 threads et 28 Mo de cache. Le Core i5-13600 fonctionnera à des vitesses d'horloge de 2,7 GHz en base et 5,0 GHz en boost, le Core i5-13500 fonctionnera à des vitesses de 2,5 GHz en base et 4,8 GHz en boost, tandis que le Core i5-13400 fonctionnera à des horloges de 2,5 GHz en base et 4,6 GHz en boost. Toutes les puces auront un TDP standard de 65W (PL1) et des valeurs PL2 variables.



En ce qui concerne les performances, les processeurs non-K de la 13e génération d'Intel offrent jusqu'à 10 % de gains en simple file d'attente, le Core i9-13900 réalisant le plus grand saut par rapport à son prédécesseur, tandis que le Core i5-13500 affiche la plus faible augmentation. Mais dans le même temps, le Core i5-13500 d'Intel parvient à fournir la plus forte augmentation de performance multithreaded de 64% tandis que le Core i5-13400 fournit une petite mais toujours significative augmentation de 28%.



Voici la ventilation complète de la fuite des performances dans Cinebench R23 :











Pour résumer, les chiffres des performances



Cinebench R23 Single-Threaded :



- Core i9-13900 vs Core i9-12900 = +10% plus rapide,

- Core i7-13700 vs Core i7-12700 = +6% plus rapide,

- Core i5-13600 vs Core i5-12600 = +4% de rapidité,

- Core i5-13500 vs Core i5-12500 = +3% de rapidité,

- Core i5-13400 vs Core i5-12400 = +6% de rapidité.



Cinebench R23 Multi-Threaded :



- Core i9-13900 vs Core i9-12900 = +53% de rapidité,

- Core i7-13700 vs Core i7-12700 = +34% plus rapide,

- Core i5-13600 vs Core i5-12600 = +59% de rapidité,

- Core i5-13500 vs Core i5-12500 = +64% de rapidité,

- Core i5-13400 vs Core i5-12400 = +28% de rapidité.



Bien que l'on s'attende à ce que l'augmentation des performances en mode monofilaire soit de l'ordre de la génération, nous verrons quand même des gains plutôt que de ne pas avoir d'amélioration du tout. En revanche, en multithreading, Intel prend une longueur d'avance avec des gains de performance massifs à deux chiffres. Cela va mettre à mal la nouvelle plateforme Ryzen 7000 d'AMD, à moins qu'AMD ne soit très agressif sur les prix.



Les cartes mères B760 d'Intel et les processeurs Non-K de 13e génération seront disponibles la première semaine de janvier, juste une semaine avant le lancement des processeurs Non-X Ryzen 7000 d'AMD.



Famille de processeurs pour ordinateurs de bureau Intel 13e génération Raptor Lake-S :











