La Gigabyte Z790 AORUS TACHYON bat 10 records du monde d'overclocking !



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé aujourd'hui que la carte mère d'overclocking ultime Z790 AORUS TACHYON, équipée des derniers processeurs Intel Core de 13e génération, a pulvérisé 10 records mondiaux d'O.C., dont PCMark 7, 3D Mark, etc., ainsi que 16 GFP (Global First Place) de test de catégorie individuelle par nombre de cœurs différents, et a obtenu 9 HFP (Hardware First Place), le record le plus élevé dans l'identification spécifique du CPU par rapport au nombre de cœurs.



Conçue par un overclocker de renommée mondiale, la carte GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON intègre des fonctionnalités exclusives aux overclockers et des composants de qualité supérieure pour devenir la carte mère de rêve des overclockers. Elle offre des performances O.C. inégalées avec une interface plus conviviale et plus réfléchie pour s'imposer comme le leader des cartes mères Z790 O.C.







"Il est inspirant que la Z790 AORUS TACHYON batte 10 records du monde d'overclocking et plus de 20 scores d'overclocking différents, ce qui prouve non seulement la force de la R&D de GIGABYTE mais démontre également que la dévotion de GIGABYTE à fournir une carte mère O.C formidable. Nous pensons que ce n'est que le début et que nous continuerons à créer des performances d'overclocking supérieures et des records avec la Z790 AORUS TACHYON. Nous sommes impatients de voir de plus en plus d'overclockers dans le monde utiliser cette carte mère pour battre d'autres records mondiaux", a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits GIGABYTE Channel Solutions.







Z790 AORUS TACHYON



La GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON est conçu par des overclockers de renom, exclusivement pour l'overclocking. Avec la cohérence de la durabilité et de la stabilité largement reconnues de GIGABYTE, la Z790 AORUS TACHYON offre une gestion complète de l'alimentation grâce à sa conception avancée de l'alimentation directe du VRM de la matrice de condensateurs au tantale avec une meilleure réponse transitoire et moins d'interférences mécaniques pour améliorer la stabilité de l'alimentation et de l'overclocking.



L'acheminement blindé de la mémoire, les modules DIMM de mémoire SMD et le paramétrage complet du BIOS pour l'overclocking de la mémoire DDR5 améliorent également la stabilité de l'overclocking. En outre, la conception thermique à couverture complète de la zone MOS améliore considérablement la dissipation de la chaleur pour stabiliser le fonctionnement du VRM à basse température. En outre, la conception du kit d'overclocking intégré sur la carte mère fournit des touches de raccourci, des interrupteurs à bascule et des fonctions de détection de tension que de nombreux overclockers utilisent pour le réglage de l'overclocking. Cela permet un réglage plus pratique pour les overclockers afin de dépasser les limites avec facilité.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP