FinalWire AIDA64 v6.85 est disponible avec le support de NVIDIA Ada et AMD RDNA3.



FinalWire Ltd. a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Extreme 6.85, un outil de diagnostic et d'évaluation des performances rationalisé pour les particuliers ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Engineer 6.85, une solution de diagnostic et d'évaluation des performances professionnelle pour les techniciens et ingénieurs informatiques d'entreprise ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Business 6.85, une solution de gestion de réseau essentielle pour les petites et moyennes entreprises ; et la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Network Audit 6.85, un ensemble d'outils d'audit de réseau dédié pour collecter et gérer les inventaires de réseau d'entreprise.







La nouvelle mise à jour AIDA64 introduit des tests de stress optimisés pour AVX-512 pour les processeurs AMD Ryzen 7000 Series, et prend en charge les dernières plates-formes CPU AMD et Intel ainsi que les nouvelles technologies graphiques et GPGPU d'AMD et NVIDIA.



Nouvelles fonctionnalités et améliorations



- Test de stress AVX-512 optimisé pour les processeurs AMD Zen 4 basés sur la série Ryzen 7000,

- Prise en charge des écrans LCD SmartCool,

- Support amélioré pour les cartes mères avec chipset Intel B760,

- Prise en charge des capteurs des blocs d'alimentation Corsair HX1000i 2022, Corsair HX1500i, Gigabyte Aorus,

- Détails du GPU pour la série AMD Radeon RX 7900,

- Détails du GPU pour NVIDIA GeForce RTX 4080.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP