QNAP lance les NAS domestiques de la série TS-x62 équipés du SoC Celeron N4505.

QNAP Systems, Inc, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques et de stockage, lance aujourd'hui la série de NAS TS-x62. Propulsée par des processeurs Intel Celeron à double cœur, cette série comprend les modèles TS-262 à 2 baies et TS-462 à 4 baies. Les deux modèles sont dotés d'un port 2,5GbE et de deux emplacements PCIe M.2 pour la mise en cache des SSD, ce qui permet des vitesses de transfert plus élevées et un accès plus rapide aux données pour surcharger diverses applications de stockage.



Il existe également un emplacement PCIe Gen 3 permettant aux utilisateurs d'étendre les fonctionnalités du NAS avec une gamme de cartes PCIe QNAP. Le multimédia stocké sur le TS-x62 peut être diffusé dans toute la maison, et apprécié directement sur un téléviseur ou un moniteur grâce à la sortie HDMI 2.1.







" Nous sommes heureux d'avoir travaillé avec QNAP pour lancer la série TS-x62 qui couvre divers scénarios d'utilisation pour les utilisateurs à domicile, tels que le streaming multimédia 4K, le stockage centralisé et la sauvegarde efficace des fichiers. Le processeur Intel Celeron N4505 offre des performances attrayantes pour les modèles NAS domestiques grâce à ses capacités accrues de collaboration et de multitâche ", a déclaré Jason Ziller, directeur général de la division Connectivité client chez Intel Corporation.



" La série TS-x62 équipée du processeur Intel Celeron N4505 représente l'engagement de QNAP à fournir des performances et des fonctionnalités avancées aux utilisateurs domestiques. Par exemple, grâce au moteur Intel OpenVINO AI intégré, la solution de gestion des photos permet aux utilisateurs de profiter d'une identification et d'une organisation plus rapides des images par rapport aux prédécesseurs", a déclaré Meiji Chang, directeur général de QNAP.



La série TS-x62 est livrée avec la dernière version du système d'exploitation QTS de QNAP - QTS 5.0.1 - par défaut, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience plus rapide, plus fluide et plus facile. QuMagie, l'application intelligente de gestion de photos améliorée par l'IA, peut désormais être suralimentée en installant un TPU Edge (achat en option). QTS 5.0 prend également en charge TLS 1.3 pour améliorer la sécurité et les performances, avec des mises à jour automatiques de QTS et des applications pour garantir des conditions de fonctionnement optimales du NAS.



Grâce à la prise en charge de Plex, les utilisateurs de la série TS-x62 peuvent diffuser des fichiers multimédias vers des appareils mobiles, des appareils DLNA et des téléviseurs utilisant des appareils de diffusion multimédia courants, notamment Roku, Apple TV (via Qmedia), Google Chromecast et Amazon Fire TV. La fonction Hybrid Backup Sync (HBS 3) offre diverses options de sauvegarde telles que la sauvegarde secondaire sur le cloud, les disques externes locaux et le NAS distant. La capacité du TS-x62 peut être étendue en connectant des boîtiers d'extension, ou en utilisant HybridMount pour monter des services cloud tels que Dropbox, Google Drive, OneDrive et d'autres services cloud majeurs. Le centre d'applications NAS propose également un large éventail d'applications pour la gestion des fichiers, la productivité, et bien plus encore.



Spécifications principales



- TS-262-4G : 2 baies pour disques, 4 Go de RAM

- TS-462-2G : 4 baies pour disques durs, 2 Go de RAM



Modèle tour ; Intel Celeron N4505 double cœur, rafale jusqu'à 2,9 GHz ; disques durs ou SSD 2,5 pouces/3,5 pouces SATA 6 Gbps remplaçables à chaud ; 2 emplacements M.2 2280 PCIe Gen 3 ; 1 port RJ45 2,5GBASE-T ; 1 emplacement d'extension PCIe Gen 3 ; 2 ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 ports USB2.0 ; 1 sortie HDMI 2.1 4K@60 Hz



Pas de date ni de prix pour le moment.



