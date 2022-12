Alphacool dévoile les nouveaux blocs Eisblock à couverture intégrale pour la série Radeon RX 7900.



Le nouveau GPU AMD Radeon RX 7900 XT (X) est arrivé ! Et Alphacool propose son nouveau refroidisseur Eisblock Aurora, un nouveau refroidisseur d'eau actif innovant pour les agencements personnalisés des cartes graphiques AMD Radeon. Avec des améliorations significatives par rapport à la précédente génération Aurora, Alphacool fait maintenant un grand pas en avant.



Ce qui est nouveau. Alphacool utilise désormais un placage en chrome sur les radiateurs en cuivre pour tous les refroidisseurs de cartes graphiques au lieu d'un placage en nickel. Ce dernier est nettement plus dur et plus résistant que le placage en nickel. L'éclairage LED RVB adressable brille également mieux, car le placage chromé est beaucoup plus lisse et distribue la lumière encore plus joliment dans le refroidisseur.







Pour dissiper l'énorme quantité de chaleur perdue, le flux d'eau a été entièrement repensé. La plaque d'injection est encastrée dans les ailettes de refroidissement et est pressée sur celles-ci par une entrée entièrement redessinée avec un joint torique. Cela garantit que l'eau est forcée de manière fiable à travers les ailettes de refroidissement.



L'optimisation des ailettes de refroidissement entraîne une nouvelle augmentation des performances. Les ailettes de refroidissement ont été réduites à 0,4 mm et la distance entre les ailettes a été minimisée à 0,4 mm. Cela crée une plus grande surface de refroidissement et réduit la résistance à l'écoulement du refroidisseur. Il en résulte un gain de performance.











Avec les partenaires de bord d'AMD, la base du précédent refroidisseur Eisblock a été presque entièrement redessinée. Ces changements majeurs sont clairement visibles dans le look général de la fontaine. Le nouveau refroidisseur d'eau Aurora d'Alphacool a été largement testé sur la nouvelle génération de cartes graphiques RX 7900 XT (X) et est passé par une longue phase de développement pour fournir les meilleures performances possibles.







Le refroidisseur d'eau Eisblock Aurora pour ASRock AMD Radeon RX 7900XTX/XT Taichi/Phantom, Sapphire AMD Radeon RX 7900XTX/XT Nitro et Sapphire AMD Radeon RX 7900XTX/XT Toxic est disponible en pré-commande dès maintenant sur la boutique en ligne Alphacool.







Caractéristiques Eisblock Aurora



- Base du radiateur en cuivre chromé,

- Structure optimisée des ailettes avec une plus grande surface de refroidissement,

- Plaque à jet modifiée assurant une distribution optimale de l'eau dans le radiateur,

- Brillant éclairage LED aRGB.



Compatibilité Eisblock Aurora Acryl RX 7900XTX/XT Nitro



- Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT Nitro+ (en anglais),

- Saphir AMD Radeon RX 7900 XTX Nitro+ Sapphire.



Compatibilité Eisblock Aurora Acryl RX 7900XTX/XT Toxic



- Saphir AMD Radeon RX 7900 XT Toxic,

- Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX Toxic Edition.



Compatibilité Eisblock Aurora Acryl RX 7900XTX/XT Taichi/Phantom



- ASRock AMD Radeon RX 7900 XT Taichi,

- ASRock AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi,

- ASRock AMD Radeon RX 7900 XT Phantom,

- ASRock AMD Radeon RX 7900 XTX Phantom.



Disponibilité et Prix



Les blocks seront disponibles d'ici à trois semaines environ. Le prix est de : 158.98 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP