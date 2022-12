Team Group annonce la mémoire DDR5 T-Force Deltaα RGB avec optimisation AMD EXPO.



La marque de jeu de Team Group, T-FORCE, lance T-FORCE DELTAα RGB DDR5, une mémoire de jeu conçue pour les processeurs AMD Ryzen 7000 Series et les cartes mères 600 Series. DELTAα RGB DDR5 prend en charge la dernière technologie d'overclocking d'AMD EXPO, améliorant les performances de la mémoire grâce à une excellente compatibilité et offrant des vitesses d'OC rapides et fiables en un seul clic. T-FORCE se consacre à fournir des performances exceptionnelles aux joueurs du monde entier et est fier de s'associer à AMD pour créer l'expérience de jeu ultime.







Modelée d'après un avion furtif, la T-FORCE DELTAα RGB DDR5 présente une silhouette géométrique forte et épurée avec un éclairage ultra large de 120° pour offrir un style militaire féroce. Cette nouvelle mémoire de jeu est compatible avec les logiciels d'effets lumineux tels que ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync et BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ[1]. Avec la DDR5 RGB, les joueurs peuvent concevoir leurs propres effets lumineux et créer un système RGB incroyablement époustouflant.







T-FORCE DELTAα RGB DDR5 est équipée du PMIC pour une meilleure gestion de l'énergie et d'une conception de refroidissement PMIC renforcée utilisant du silicium thermoconducteur ou un refroidissement plus efficace et des opérations PMIC stables. La mémoire prend également en charge l'ECC sur puce et l'overclocking en un clic avec AMD EXPO afin que les joueurs puissent profiter des vitesses extrêmes de l'overclocking en un simple clic.







La DDR5 T-FORCE DELTAα RGB sera disponible en trois fréquences : 5 200 MHz, 5 600 MHz et 6 000 MHz en options simple et double canal pour que les joueurs puissent choisir la meilleure capacité et fréquence pour répondre à leurs besoins. La DELTAα RGB DDR5 arrivera dans les rayons d'Amazon et de Newegg en Amérique du Nord au début du mois de janvier 2023. Le T-FORCE LAB de Team Group se consacre à la R&D et travaille en étroite collaboration avec les fabricants de cartes mères pour les tests afin de fournir des mémoires de jeu fiables et de haute qualité. Le T-FORCE LAB a pour objectif de faire l'expérience d'une nouvelle génération de technologie avec les consommateurs du monde entier, d'aider les joueurs à atteindre des performances puissantes et de profiter d'un monde de jeu passionnant et époustouflant avec facilité en tant que pionnier de l'industrie.



Disponibilité et Prix







