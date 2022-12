TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte graphique : L'AMD Radeon RX 7900 XTX.







La nouvelle génération d'AMD que nous attendions depuis longtemps est enfin arrivée ! La nouvelle Radeon RX 7900 XTX dont il est question dans cet article, et la Radeon RX 7900 XT, que nous examinons également aujourd'hui, inaugurent la troisième génération de l'architecture graphique RDNA de la société, ou RDNA3. Avec elle, la société introduit également le premier GPU au monde basé sur les chiplets dans un effort pour maximiser l'utilisation du nœud de fonderie TSMC de 5 nm, sans compromettre les performances ou la puissance.



L'architecture graphique RDNA3 promet une augmentation similaire de 50 % des performances par watt par rapport à la précédente génération RDNA2, qui a permis à AMD d'être compétitif sur le segment haut de gamme après une longue interruption de 7 ans. La nouvelle architecture apporte des améliorations dans de nombreux domaines, notamment la puissance de calcul, le sous-système de mémoire, le moteur d'affichage prenant en charge la dernière norme DisplayPort 2.1, l'accélération à flux multiples pour les derniers formats vidéo et, surtout, l'accélération de l'intelligence artificielle et un matériel de ray tracing plus avancé.







La décision d'AMD de s'appuyer sur les chiplets pour construire le nouveau GPU "Navi 31" qui équipe la série Radeon RX 7900 a pour but d'essayer de maintenir la loi de Moore en vie. L'idée est d'obtenir des performances haut de gamme pour un prix inférieur à 1000 $, comme c'était le cas auparavant. NVIDIA, de son côté, considère que la loi de Moore est morte, et affirme qu'il n'est plus possible de construire économiquement de grands GPU haut de gamme. AMD a donc identifié tous les composants qui peuvent fonctionner avec un nœud de fonderie légèrement plus ancien, comme le cache L3, les contrôleurs de mémoire et le PHY de la mémoire, et les a déplacés du GPU vers six petites matrices appelées MCD (memory cache dies), qui sont construites sur le processus légèrement plus ancien de 6 nm. Le GPU restant, avec tout son matériel de calcul intensif, serait appelé GCD (graphics compute die). Le GCD et les MCD seraient reliés par une interconnexion Infinity Fabric Fanout à bande passante extrême, qui permet une bande passante de 5,4 To/s entre le GCD et les MCD. Chaque MCD dispose d'un segment de 16 Mo du cache Infinity de 96 Mo du GPU, ce qui est un peu plus petit que les 128 Mo de la génération précédente, mais compensé par la bande passante de mémoire GDDR6 87 % plus élevée du bus mémoire 384 bits du GPU, gérant une mémoire de 20 Gbps, pour 960 Go/s de bande passante.



L'architecture graphique RDNA3, que nous examinons aujourd'hui, introduit des unités de calcul à double taux d'émission, avec un haut degré d'optimisation dans la façon dont les ressources SIMD inutilisées sont utilisées, la prise en charge de nouveaux formats mathématiques et un nouvel accélérateur d'intelligence artificielle qui retâche les SIMD pour les fonctions mathématiques matricielles. Ensemble, ces optimisations produisent une augmentation de 17 % de l'IPC par rapport à l'UC RDNA2 de la génération précédente. Il y a 96 CU physiquement présentes dans le silicium, ce qui correspond à 6 144 processeurs de flux.



L'architecture présente également une augmentation des horloges du moteur et un découplage des vitesses d'horloge des shaders avec celles du front-end du GPU, qui fonctionne à une fréquence supérieure de 10 à 15 %. L'aspect le plus frappant de l'architecture RDNA3 est que la puissance typique de la carte de ces GPU est bien contenue, avec le RX 7900 XTX évalué à seulement 350 W, et le RX 7900 XT à 315 W - tous deux pouvant être alimentés par seulement deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, et refroidis par des solutions beaucoup plus petites que celles que l'on trouve sur les concurrents NVIDIA GeForce RTX 4080 ou RTX 4090 "Ada".



Le Radeon RX 7900 XTX que nous examinons ici exploite au maximum le silicium "Navi 31", avec ses 96 unités de calcul, soit 6 144 processeurs de flux, 96 accélérateurs de rayons de deuxième génération, 384 TMU, 192 ROP et toute l'interface mémoire 384 bits du GPU, avec 24 Go de mémoire GDDR6 à 20 Gbps. Tout cela pour "seulement" 1 000 $, soit le même prix que la précédente génération de RX 6900 XT. C'est là que le choix d'AMD pour l'architecture chiplet commence à prendre tout son sens, car les deux GPU concurrents de NVIDIA sont beaucoup plus chers.



Voici la fiche technique :







