BENQ nous propose un nouvel écran PC : Le MOBIUZ EX2710U.



Entrez dans un monde de gaming où vos possibilités sont infinies. Quel que soit votre choix, profitez simplement de l’expérience de jeu ultime et jouez en immersion totale grâce à BenQ MOBIUZ.



















Explorez les possibilités



Explorez de nouveaux mondes. Préparez-vous à voir, entendre et contrôler vos jeux comme jamais auparavant. Des graphismes époustouflants, un son de qualité supérieure et des performances irréprochables vous font ressentir des sensations incomparables.



Une immersion Extraordinaire



Ayez une longueur d’avance. Balayez l’horizon pour différencier vos amis de vos ennemis, déceler des pièges ou découvrir des trésors cachés. L'écran gaming 4K EX2710U affiche des paysages détaillés aux couleurs vives, des graphismes clairs et des images lisses sans déchirement.



Un audio Exceptionnel



Dans un jeu, l’audio vous plonge au coeur de l’aventure et guide vos actions. Un système audio amélioré vous permet d’entendre les pas des ennemis qui approchent et les coups de feu au loin et vous fait vivre la joie de la victoire. De plus, les différents modes sonores intégrés vous permettent d’entendre clairement vos coéquipiers. Maintenant, vous êtes prêt pour la bataille.



Microphone à réduction de bruit assistée par IA



Adaptez votre audio à votre scénario. Activez le mode privé pour capter l’entrée directionnelle et filtrer les sons ambiants. Le mode omnidirectionnel capte l’audio ambiant pour une sensation de son surround.



Une conception Extraordinaire



Personnalisez vos paramètres en fonction de vos préférences. Jouez en toute transparence avec des graphismes 4K natifs jusqu’à 144 Hz. Connectez vos périphériques via HDMI 2.1. Nous respectons vos préférences et vous offrons des modes sélectionnables et des options pour améliorer vos performances. MOBIUZ, le gaming avec confort et style !



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 19 décembre 2022. Le prix sera de : 939.90 euros.



BENQ