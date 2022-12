Meteor Lake arrive sur les ordinateurs de bureau sur le socket LGA1851.



Intel confirme que la prochaine famille de processeurs Meteor Lake de 14e génération sera lancée pour les mobiles et les ordinateurs de bureau sur le socket LGA1851.







Avec les nombreuses rumeurs entourant les futurs processeurs Meteor Lake de 14e génération d'Intel, et le fait que la société ne les mentionne pas du tout dans la feuille de route des processeurs pour les cinq prochains trimestres qui a récemment fait l'objet d'une fuite, il y avait beaucoup de points d'interrogation entourant sa sortie, et si oui ou non Intel a abandonné ses plans pour sortir Meteor Lake sur les ordinateurs de bureau.



Nous avons maintenant la confirmation, de la part d'Intel lui-même, que Meteor Lake arrivera sur les ordinateurs de bureau sur le nouveau socket LGA1851, et très certainement en 2024.







Cette confirmation provient d'un plan de site sur le site Web d'Intel, tel que rapporté par VideoCardz. Le plan du site fait référence à la réédition de Meteor Lake en trois versions différentes, Meteor Lake-S pour le bureau, et Meteor Lake-P / Meteor Lake-M pour le mobile, avec le support de la mémoire LPDDR5X-7500.



Fidèle à sa tradition d'introduire un nouveau socket toutes les deux générations de processeurs, il n'est pas surprenant qu'Intel commercialise Meteor Lake sur LGA1851.







Le nouveau socket a des dimensions physiques identiques à celles du socket LGA1700, bien que le LGA1851 ait un nombre de broches plus élevé. Le socket LGA1851 prendra également en charge les processeurs Arow Lake de 15e génération.



Adieu 10 nm



L'une des raisons de l'engouement et des nombreuses rumeurs entourant Meteor Lake est peut-être que, contrairement à Raptor Lake qui utilise le même processus Intel 7 que Alder Lake (qui n'est qu'un nom fantaisiste pour 10 nm), Meteor Lake utilisera le processus Intel 4.







Intel 4 est censé représenter un changement de paradigme pour la société à bien des égards, étant un nœud complet de réduction contrairement à Intel 7, et étant le premier processus Intel à utiliser EUV, Intel 4 permettra enfin à la société de s'éloigner de la lithographie 10 nm, avec une augmentation estimée de 20% des performances à la même puissance.







De plus, Meteor Lake sera le premier processeur grand public à utiliser une conception de type chiplet / MCM (Multi-chip-module), composée de différentes tuiles pour le CPU, le GPU, les E/S et le SoC (System-on-a-chip pour contrôler la fonctionnalité des différents modules, comme PCIe). La tuile CPU sera basée sur le processus Intel 4 comme indiqué précédemment, tandis que la tuile GPU sera basée sur TSMC 5nm.



