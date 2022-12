Lancement officiel des AMD Radeon RX 7900 XTX & RX 7900 XT aujourd'hui : Tous les modèles personnalisés et où les acheter !



AMD lance officiellement aujourd'hui ses toutes nouvelles cartes graphiques équipées de RDNA 3, les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT. Dotées de la première architecture GPU chiplet grand public au monde, ces cartes sont conçues pour offrir des performances de jeu destinées aux passionnés.







AMD lance officiellement la Radeon RX 7900 XTX pour 999 $ US et la RX 7900 XT pour 899 $ US, un tour d'horizon des modèles personnalisés et les endroits où les acheter !



Jusqu'à présent, nous avons pu confirmer jusqu'à 23 modèles, dont 19 sont basés sur des conceptions personnalisées des partenaires AIB d'AMD, notamment ASUS, Gigabyte, ASRock, Sapphire, PowerColor, XFX et Yeston. Ces marques ont conçu leurs derniers et meilleurs PCB et refroidisseurs pour les GPU Navi 31 et les joueurs pourront acheter la carte de leur choix dès aujourd'hui.



Selon des rapports récents, AMD va avoir beaucoup de Radeon RX 7900 XTX & RX 7900 XT GPUs en stock pour les joueurs au lancement et l'ensemble de Décembre donc nous ne devrions pas nous attendre à beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'approvisionnement, mais cela reste à voir. Les détaillants, dont Microcenter, ont déjà confirmé qu'ils auront les cartes au lancement et nous vous tiendrons au courant dès que les liens vers les détaillants seront disponibles !







En ce qui concerne la gamme personnalisée, nous avons le tableau suivant qui vous montre les différentes spécifications qui sont disponibles pour chaque variante personnalisée et comment ils se comparent à la référence "MBA" modèles. Notez que certaines de ces cartes graphiques personnalisées Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT n'ont été présentées qu'à titre indicatif et que de plus amples détails devraient suivre sous peu.



Modèles personnalisés de la série AMD Radeon RX 7900 :







































































Carte graphique AMD RX 7900 Series AIB Custom Designs :











Spécifications "officielles" de la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX 24 Go



La carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX utilise le GPU Navi 31 XTX complet, qui comprend un total de 48 WGP, 96 CU et 6144 cœurs. L'horloge centrale de la carte graphique est maintenue à 2,3 GHz en base et à 2,5 GHz en boost, délivrant jusqu'à 61 TFLOPs de performance de calcul à un TBP de 355W.



- AMD Navi 31 XTX : 6144 cœurs, bus 384 bits, 96 Mo de cache Infinity, matrice GPU de 308 mm2 en 5 nm.

- AMD Navi 21 XTX : 5120 cœurs, bus 384 bits, 128 Mo de cache Infinity, GPU de 520 mm2 à 7 nm.



















La carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX sera également équipée de 6 MCD avec 16 Mo de Infinity Cache par puce et 96 Mo au total sur une interface de bus de 384 bits. La carte dispose de capacités VRAM de 24 Go et de matrices 20 Gbps offrant une bande passante allant jusqu'à 960 Go/s (3,5 To/s avec Infinity Cache). La Radeon RX 7900 XTX coûtera 999 dollars américains (MSRP) pour le modèle de référence.



Caractéristiques "officielles" de la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go



Il y aura également une variante réduite qui comprendra le noyau GPU Navi 31 XT. Cette puce sera dotée de 42 WGP (84 Compute Units) ou 5376 cœurs et sera intégrée à la carte graphique Radeon RX 7900 XT. Cela représente 12,5 % de cœurs en moins que la variante complète. Le GPU fonctionnera également à des vitesses d'horloge légèrement inférieures avec une horloge de jeu évaluée à seulement 2,0 GHz, soit 300 MHz de moins que la variante XTX, et une horloge de boost inférieure de 100 MHz à 2,4 GHz pour un TBP de 300W.



- AMD Navi 31 XT : 5 376 cœurs, bus de 320 bits, cache Infinity de 80 Mo, matrice GPU de 308 mm2 en 5 nm.

- AMD Navi 21 XT : 4608 cœurs, bus 256 bits, 128 Mo de cache Infinity, GPU de 520 mm2 à 7 nm.



La carte graphique Radeon RX 7900 XT sera également dotée de 20 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de bus large de 320 bits. Étant donné que seuls 5 MCD sont activés, la carte disposera de 80 Mo de cache Infinity, soit 16 Mo de moins que la variante supérieure et une diminution de 16,6 %. La carte offre une bande passante de 800 Go/s (3,5 To/s avec Infinity Cache). La Radeon RX 7900 XTX coûtera 899 $ US (MSRP) pour le modèle de référence.



Spécifications "officielles" de la série AMD Radeon RX 7900 :







WCCFTECH