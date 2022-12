Révélation de l'appareil photo tout-en-un COUGAR CYCLOPS.



COUGAR présente le CYCLOPS - un appareil photo tout-en-un unique en son genre, doté d'une caméra panoramique permettant de capturer des plans allant de la mise au point au plan large, de microphones à double face et d'un haut-parleur à 360°. Le COUGAR CYCLOPS est doté d'un objectif en forme d'œil de poisson et d'une caméra d'une résolution de 1920, ce qui lui permet de capturer des plans larges offrant une couverture plus importante que les webcams standard.







L'angle panoramique est idéal pour les conférences téléphoniques ou pour capturer l'ensemble de votre équipe dans une salle de jeu. Il dispose de six modes de caméra différents que les utilisateurs peuvent utiliser pour différents scénarios, notamment des présentations, des conférences et des jeux en équipe. Ses microphones MEMS à double face enregistrent les sons des membres du groupe autour du CYCLOPS de manière complète et précise. Son haut-parleur inférieur fournit un son cristallin pour la communication et la musique. Il se connecte à votre PC ou à votre ordinateur portable via l'USB-C.







COUGAR CYCLOPS Caractéristiques principales



- Équipement AIO : Appareil photo panoramique, haut-parleur, microphone,

- Vues panoramiques immersives,

- Divers modes de mise au point pour accroître l'attention,

- Haut-parleur mélodique pour une voix et une musique cristallines,

- Double microphone latéral pour des captures précises,

- Options de mode RVB pour toutes les applications,

- Boutons rapides : Modes de mise au point / Muet / Volume / Modes d'éclairage,

- Cache-caméra pour améliorer la confidentialité,

- Support de montage 3/8" pour une meilleure position.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur l'appareil photo tout-en-un COUGAR CYCLOPS, rendez-vous sur le site COUGAR.



