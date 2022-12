ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La ASUS Pro WS W680-ACE Workstation.



ASUS ajoute la carte mère de station de travail Pro WS W680-ACE à sa gamme de cartes mères Intel LGA 1700 pour les processeurs Intel Core de 13e génération. L'ASUS Pro WS W680-ACE est équipée d'une carte d'extension IPMI avec un contrôleur Ethernet dédié à la puce BMC pour fournir l'intelligence de son architecture IPMI.







Conçu pour les stations de travail, l'ASUS Pro WS W680-ACE est doté de deux ports LAN 2,5 GbE, de deux emplacements PCIe 5.0 X16 avec prise en charge multi-GPU, y compris les cartes graphiques professionnelles NVIDIA Quadro, et prise en charge de la mémoire ECC en plus de la mémoire non-ECC.



Caractéristiques principales



- Socket Intel LGA 1700,

- Compatible avec les processeurs Intel Core de 13e génération et les processeurs Intel Core, Pentium Gold et Celeron de 12e génération,

- Fourni avec une carte d'extension IPMI,

- Équipé d'un contrôleur Ethernet dédié à la puce BMC pour fournir l'intelligence de son architecture IPMI,

- Solution d'alimentation améliorée,

- DrMOS, connecteur ProCool, selfs en alliage et condensateurs durables pour une alimentation stable,

- Connectivité de nouvelle génération,

- Deux emplacements PCIe 5.0 SafeSlots, deux emplacements PCIe 3.0, 3 x M.2 PCIe 4.0, SlimSAS, deux Intel 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen2x2 Type-C en façade, prise en charge du connecteur Thunderbolt 4, connecteur TPM, connecteur LPT,

- Refroidissement complet,

- Grand dissipateur VRM, dissipateurs M.2, têtes de ventilateur hybrides et Fan Xpert 4,

- Gestion avancée de la sécurité,

- Gestion des ports USB, liste noire de logiciels et commandes d'activation et de désactivation Regedit via ASUS Control Center Express.

- Stabilité éprouvée,

- Testé pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, validé pour une compatibilité étendue et équipé de SafeSlot et SafeDIMM pour une durabilité accrue.



La compatibilité de la carte mère ASUS Pro WS W680-ACE avec plus de 1 000 composants et périphériques a été testée de manière approfondie. Chaque nouveau modèle de carte mère ASUS subit un minimum de 8 000 heures de tests stricts afin que vous puissiez être sûr à 100 % qu'il est adapté à tous les environnements et à toutes les applications.



ASUS n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur la carte mère de station de travail ASUS Pro WS W680-ACE IPMI, rendez-vous sur ASUS.com.



VORTEZ