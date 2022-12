La bande-annonce de Street Fighter 6 révèle de nouveaux personnages, des bonus de précommande, des éditions du jeu et plus encore.







La dernière bande-annonce de Street Fighter 6 est sortie, et c'est une véritable bombe. D'une durée de deux minutes et demie seulement, vous ne vous attendez peut-être pas à grand-chose, mais la bande-annonce annonce le retour de Dee Jay, l'un des personnages préférés des fans. Le kickboxeur jamaïcain était présent mais non jouable dans Street Fighter V. Il présente également trois nouveaux personnages : Manon, danseuse française et grappilleuse, Marisa, femme musclée italienne, et le mystérieux mais apparemment maléfique JP.







Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



La bande-annonce est exactement ce que l'on attend d'une bande-annonce de jeu vidéo : du contenu entièrement intégré au moteur, et presque entièrement du gameplay. Il nous donne un premier aperçu d'un combat à quatre, une nouveauté dans la série, et présente également plusieurs mini-jeux qui rappellent les tours bonus des titres précédents.







Ces mini-jeux font apparemment partie du mode World Tour annoncé précédemment, qui vous permettra de créer un personnage personnalisé et de parcourir le monde pour apprendre des mouvements spéciaux auprès de maîtres. Capcom précise que votre avatar peut apprendre des mouvements de "maîtres" - vraisemblablement les World Warriors eux-mêmes - puis les mélanger, de sorte que vous pouvez lancer un Hadouken, exécuter un Spinning Bird Kick et pulvériser du Yoga Fire dans le même match.







Pendant les sections de gameplay, nous voyons Dee Jay frapper un peu la nouvelle fille Kimberly tandis que Manon et Marisa s'affrontent. Manon est vraisemblablement une "championne du monde de judo", ce qui signifie qu'elle se bat en utilisant le judo. Cependant, elle est également mannequin et danseuse de ballet, ce qui signifie que ses mouvements incluent également la danse.







Quant à Marisa, elle est décrite comme une "jeune créatrice de bijoux qui revendique des ancêtres parmi les anciens guerriers grecs". Cela explique sa coiffure farfelue, on suppose. C'est un personnage unique en son genre ; alors que les grosses bagarreuses sont monnaie courante dans les jeux de combat, nous ne voyons pas beaucoup d'autres femmes dans ce rôle.







Enfin, le vieux Russe JP semble disposer d'une myriade d'astuces magiques et d'une dangereuse canne. Son jeu de mouvements semble assez unique dans Street Fighter, et on dirait presque qu'il serait plus à sa place dans la série Marvel vs Capcom.



Dans une annonce séparée, Capcom a également révélé la configuration requise pour Street Fighter 6 sur PC. Les exigences minimales ne sont pas trop mauvaises : un Core i5-7500 ou Ryzen 3 1200 est tout ce dont vous avez besoin, avec 8 Go de RAM et une GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580. Vous aurez cependant besoin d'au moins 6 Go de VRAM. Le système recommandé est un processeur à six cœurs avec 16 Go de RAM et 8 Go de VRAM ; ce n'est pas beaucoup plus difficile.







Capcom a déjà annoncé les éditions ainsi que les bonus de précommande pour le titre. Le jeu sera disponible en éditions Standard, Deluxe et Ultimate. L'édition Deluxe comprendra quatre personnages supplémentaires, sept couleurs de plus pour chaque personnage et 4 200 " Drive Tickets " pour les achats en jeu. L'édition Ultimate ajoute deux costumes supplémentaires pour les quatre personnages, deux niveaux supplémentaires et 7700 tickets.



Quelle que soit l'édition choisie, la précommande vous permettra d'obtenir une palette de couleurs supplémentaires pour Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri et le premier costume de Ken. Malgré tout cela, Street Fighter 6 est encore loin d'être disponible. La sortie du jeu n'est pas prévue avant le 2 juin 2023, alors ne retenez pas votre souffle. Une bêta fermée sera cependant disponible sur PS5, Xbox Series et PC du 16 au 19 décembre 2022.



HOTHARDWARE