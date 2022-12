TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau NAS : L'Asustor Lockerstor 2 Gen2 AS6702T 2-Bay.







Je tiens à remercier Asustor de m'avoir fourni l'échantillon pour l'examen.







Le Lockerstor 2 Gen2, ou en abrégé AS6702T, est un NAS haut de gamme à 2 baies d'Asustor doté d'un CPU Intel Celeron N5105, ce qui est plus que suffisant pour un NAS exécutant un OS Linux personnalisé. Le AS6702T possède quelques caractéristiques notables, notamment une paire de ports 2,5 Gbit, des ports USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.0b pour utiliser pleinement sa capacité de transcodage 4K, et la prise en charge de jusqu'à quatre SSD M.2. Il n'a peut-être que deux baies pour les disques SATA traditionnels, mais les quatre emplacements pour disques M.2 offrent un moyen facile de mettre à niveau le stockage avec des disques NVMe rapides. Si deux disques SATA et quatre disques NVMe ne suffisent pas, vous pouvez acheter une unité d'extension et faire passer les baies de disques de deux à dix.



Le processeur Celeron à quatre cœurs est soutenu par 4 Go de RAM, qui peuvent être mis à niveau jusqu'à 16 Go si vous avez besoin de plus de mémoire. Il y a deux emplacements mémoire, ce qui vous permet d'installer des modules DIMM de 8 Go dans chacun d'eux. Un ventilateur de 70 mm assure le refroidissement, et un récepteur IR vous permet d'utiliser une télécommande pour interagir facilement avec le NAS. Enfin, la garantie est suffisamment longue (trois ans), étant donné qu'un NAS est censé fonctionner 24 heures sur 24.



Le CPU Celeron N5105 est très efficace, Asustor revendique jusqu'à 21 W en fonctionnement et 13,5 W en hibernation. Je vérifierai la consommation d'énergie avec mon analyseur d'énergie et obtiendrai des relevés au cours de divers scénarios d'utilisation. L'efficacité de la consommation d'énergie est essentielle pour un NAS car ces machines fonctionnent généralement en continu et non pas pendant des heures précises par jour.



Voici la fiche technique :







