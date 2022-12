Google Chrome prend désormais en charge les clés de passe pour des connexions à des sites Web plus faciles et plus sûres.







Ce n'est un secret pour personne que la plupart de nos secrets sont menacés dans un monde numérique. C'est pourquoi il est extrêmement important de disposer de mots de passe et de méthodes d'authentification forts et certains pour éviter des problèmes tels que le vol numérique. Dans le but d'améliorer la sécurité, Apple, Google et Microsoft se sont mis d'accord sur un point. Les Passkeys, qui sont maintenant activés pour le navigateur Web Google Chrome.







Si vous ne savez pas ce qu'est un passkey, il s'agit tout simplement d'une méthode d'authentification sans mot de passe. Bien sûr, vous vous demandez peut-être si cette méthode est sûre en l'absence de mot de passe. Eh bien, la réponse est assez simple : sans mot de passe, il n'y a pas de mot de passe à voler. L'idée est la suivante : lorsque vous vous connectez à un site web ou à une application, vous êtes invité à utiliser une méthode d'authentification telle que les scans biométriques ou d'autres méthodes sécurisées, en particulier sur un appareil prenant en charge ce type de connexion. Le site web lui-même ne voit pas de mot de passe ou de données de sécurité stockées, il attend simplement un signal de votre dispositif d'authentification qui a une clé cryptée qu'il attend, qui devrait changer chaque fois que l'authentification est demandée.







Ainsi, par exemple, si vous souhaitez vous connecter à un site Web sur votre Google Chrome récemment mis à jour, vous verrez peut-être apparaître un code QR, que vous pourrez scanner à l'aide de votre appareil mobile. Cela devrait vous conduire à une invite de connexion qui vous demandera ensuite de vous authentifier via la méthode de clé associée. Une fois cette requête effectuée, le site Web auquel vous vous connectez devrait vous laisser entrer. Cette méthode est considérée comme une nouvelle norme industrielle.



En consultant le site web "haveibeenpwned.com", on peut voir que près de 12 milliards de comptes ont été "pwnés", ce qui signifie que les noms d'utilisateur, les mots de passe ou d'autres informations des comptes ont été trouvés dans des fuites ou des violations de données. Même le célèbre logiciel de gestion de mots de passe LastPass a été touché par ces violations. Le passage à une authentification sans mot de passe est tout simplement logique du point de vue de la sécurité.







Alors, comment activer les clés passe-partout ? C'est le développeur de l'application ou du site Web qui doit l'activer pour son projet. Du point de vue de l'utilisateur, cependant, tant que vous utilisez Chrome sous Windows 11, macOS ou Android, vous devriez déjà disposer d'un passkey, même si vous devrez peut-être mettre à jour Chrome en allant sur la page À propos dans les paramètres. Une fois que vous commencez à interagir avec un produit qui l'a activé ou qui offre cette option, vous devriez pouvoir l'utiliser. Espérons que ces violations de données seront de plus en plus rares à l'avenir.



HOTHARDWARE