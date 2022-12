Les cartes mères Intel B760 pourraient être jusqu'à 10% plus chères que les cartes B660.



Intel et AMD s'affronteront dans le segment grand public avec les familles de CPU 13e génération Non-K et Ryzen 7000 Non-X. Les deux gammes de CPU profiteront pleinement des cartes mères économiques pour attirer les joueurs. Alors qu'AMD propose sa gamme B650 qui n'utilise que de la DDR5, Intel propose des cartes mères B660 (DDR4 + DDR5) et la prochaine B760 (DDR4 + DDR5) pour les joueurs et les consommateurs en général.



Les cartes mères Intel B760 s'appuieraient sur les cartes mères B660, offrant de meilleures fonctionnalités et IO, mais les cartes mères auraient également un prix légèrement plus élevé. Selon Asian Board Channels, toutes les cartes mères Intel B760 connaîtront une augmentation de prix allant jusqu'à 10%. Cela va certainement affecter la décision de la plupart des acheteurs, mais étant donné que les cartes mères B650 d'AMD coûtent trop cher, Intel a peut-être vu qu'en augmentant le prix, ils restent plus compétitifs par rapport aux offres d'AMD.







Cependant, la question de savoir si Intel reste compétitif par rapport à lui-même est une autre question. À l'heure actuelle, les options de cartes mères les plus attrayantes du marché sont les cartes B760. Une hausse de 10 % du prix signifierait une augmentation maximale de 10 à 15 dollars américains sur les itérations de la carte B760. Bien que cette augmentation de prix ne soit pas énorme, pour les joueurs à petit budget, chaque centime doit être pris en compte. Au moment où Intel lancera ses cartes mères B760, sa gamme B660 existante devrait déjà être disponible à des prix réduits, et compte tenu du fait que les CPU de 12e et 13e génération sont compatibles avec l'une ou l'autre de ces cartes mères, la plupart des consommateurs s'arrêteront là et se procureront des options B660 moins chères.



WCCFTECH